Marc Márquez nach Platz 2: «Bin auch nur ein Mensch»

Statt in der letzten Runde des MotoGP-Rennens in Aragón die Brechstange auszupacken, begnügte sich Marc Márquez (Repsol Honda) mit dem zweiten Platz – und war sichtlich zufrieden damit.

Marc Márquez ließ die letzten drei Runden im Aragón-GP nichts unversucht, um am fehlerlosen Ducati-Werksfahrer Pecco Bagnaia vorbeizukommen. Insgesamt siebenmal überholten sich die beiden, letztlich feierte der Italiener seinen ersten Sieg in der Königsklasse.

«Ich habe alles versucht und mein Bestes gegeben», unterstrich Márquez, der es nach seinem Triumph auf dem Sachsenring erst zum zweiten Mal in diesem Jahr aufs Podest schaffte. Bei seinem letzten Angriff geriet er neben die Strecke, womit Bagnaia uneinholbar war. «In dem Moment sagte ich mir, dass ich aufgeben und das Rennen beenden muss.»

Márquez betont, dass ihm dieser zweite Platz zusätzliche Motivation für die restlichen fünf Rennen des Jahres gibt, nachdem er bereits viermal leer ausging. Die beiden Rennen in Katar zum Saisonbeginn hat der 28-Jährige verletzungsbedingt verpasst.

«Das Team und Honda pushen stark, ihre Motivation ist immer sehr hoch», hielt Márquez fest. «Sie wollen mehr und mehr und mehr. Deshalb ist dieser Podestplatz aus mentaler Sicht so wichtig für mich. Wenn du hart arbeitest, es aber immer am Gefühl mangelt, dich Schmerzen in der Schulter plagen und die Resultate nicht kommen – ich bin auch nur ein Mensch, das ist schwierig. In Aragón hatte ich in einigen Streckenabschnitten Schwierigkeiten, auch Misano hat solche Passagen. Es wird interessant, diese gut zu meistern. Gelingt uns das nicht, rutscht einem leicht mal das Vorderrad weg, ohne das man einen Fehler gemacht hat.»

© Gold & Goose Willkommen zum Rennen im Motorland Aragón © Gold & Goose Fans © Gold & Goose Brad Binder © Gold & Goose Marc Márquez © Gold & Goose Francesco Bagnaia © Gold & Goose Start des Rennens © Gold & Goose Start des Rennens © Gold & Goose Francesco Bagnaia © Gold & Goose Jack Miller © Gold & Goose Takaaki Nakagami © Gold & Goose Miguel Oliveira © Gold & Goose Fabio Quartararo © Gold & Goose Jorge Martin © Gold & Goose Iker Lecuona © Gold & Goose Joan Mir © Gold & Goose Bagnaia und Márquez © Gold & Goose Enea Bastianini © Gold & Goose Brad Binder © Gold & Goose Marc Márquez © Gold & Goose Aleix Espargaró © Gold & Goose Francesco Bagnaia gewinnt das Rennen © Gold & Goose Sieger Francesco Bagnaia © Gold & Goose M. Márquez, Bagnaia, Mir © Gold & Goose M. Márquez, Bagnaia, Mir © Gold & Goose Sieger Francesco Bagnaia Zurück Weiter

Ergebnisse MotoGP Aragón/E:

1. Pecco Bagnaia, Ducati, 23 Runden in 41:44,422 min

2. Marc Márquez, Honda, +0,673 sec

3. Joan Mir, Suzuki, +3,911

4. Aleix Espargaró, Aprilia, +9,269

5. Jack Miller, Ducati, +11,928

6. Enea Bastianini, Ducati, +13,757

7. Brad Binder, KTM, +14,064

8. Fabio Quartararo, Yamaha, +16,575

9. Jorge Martin, Ducati, +16,615

10. Takaaki Nakagami, Honda, +16,904

11. Iker Lecuona, KTM, +17,124

12. Alex Rins, Suzuki, +17,710

13. Pol Espargaró, Honda, +19,680

14. Miguel Oliveira, KTM, +22,703

15. Danilo Petrucci, KTM, +25,723

16. Cal Crutchlow, Yamaha, +26,413

17. Johann Zarco, Ducati, +26,620

18. Maverick Vinales, Aprilia, +27,128

19. Valentino Rossi, Yamaha, +32,517

20. Luca Marini, Ducati, +39,073

– Jake Dixon, Yamaha, 22 Runden zurück

– Alex Márquez, Honda, 1. Runde nicht beendet

Stand Fahrer-WM nach 13 von 18 Rennen:

1. Quartararo, 214 Punkte. 2. Bagnaia 161. 3. Mir 157. 4. Zarco 137. 5. Miller 129. 6. Binder 117. 7. Aleix Espargaró 96. 8. Viñales 95. 9. Oliveira 87. 10. Marc Márquez 79. 11. Martin 71. 12. Rins 68. 13. Nakagami 64. 14. Pol Espargaró 55. 15. Alex Márquez 49. 16. Bastianini 45. 17. Morbidelli 40. 18. Lecuona 38. 19. Petrucci 37. 20. Marini 28. 21. Rossi 28. 22. Bradl 11. 23. Pedrosa 6. 24. Savadori 4. 25. Pirro 3. 26. Rabat 1.