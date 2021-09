Lecuona ohne Brüche – Petrucci denkt an Dakar-Rallye

Das KTM-Tech3-Duo Iker Lecuona schaffte im nassen FP2 in Misano gute Zeiten, doch der Spanier stürzte schwer. Petrucci klagte über Probleme im Trockenen und plant die Offroad-Zukunft.

Iker Lecuona jagte dem KTM Tech3 Factory Team im nassen FP 2 auf dem 4,226 km langen Misano World Circuit Marco Simoncelli ein gehörigen Schrecken ein, als der Regenspezialist (Platz 6 in Spielberg!) mit eine spektakulären Highsider von seiner KTM RC16 geschleudert wurde. Er wurde nachher ins Medical Centre gebracht, wo keine Knochenbrüche festgestellt wurden. Der 21-jährige Spanier sagte aber wegen der starken Prellungen und Schmerzen alle Media Debriefs ab.

Tech3-Teamkollege Danilo Petrucci zog sich mit Platz 7 im verregneten FP2 in Misano recht anständig aus der Affäre, doch im 30 Minuten lang trockenen FP1 kam er über Platz 20 nicht hinaus. «Der heutige Tag war sehr, sehr knifflig» , schilderte Danilo. «In der Früh fanden wir zuerst im Trockenen eine Piste mit einem sehr guten Grip vor, aber leiden gibt es auch zahlreiche Bodenwellen und holprige Stellen. Die Kombination von guter Traktion und vielen Bodenwellen ist schlimm, denn dadurch fühlen sich die Unebenheiten größer an, als sie in Wirklichkeit sind.»

«Im Trockenen hatte ich Mühe mit den Vorderreifen. Sogar der Medium war zu weich», schilderte Petrux. «Deshalb war das Abbremsen des Motorrad extrem schwierig. Wir hatten dann ein paar Ideen, wie man die Situation verbessern könnte. Aber am Nachmittag hatten wir keine Chance, diese Änderungen zu testen. Wir mussten es auf den Samstag verschieben.»

«Im Regen im FP2 hatten wir sehr viel Aquaplaning», berichtete der zweifache MotoGP-Sieger. «Manchmal hat das Vorderrad blockiert, wenn das Bike aufgerichtet war. Es war auch mühsam, auf den Geraden anzubremsen, weil man nie genau wusste, wo die Pfützen standen und wo das Limit war. Am Ende sind wir im Nassen gut nach vorne gekommen. Aber in der Früh war es ziemlich mühselig im Trockenen. Ich glaube, die ‚bumps‘ sind schlimmer als im Vorjahr. Ich habe mich nicht daran erinnert, dass diese Strecke so holprig ist. Im ersten Run im FP1 bin ich wirklich in Schwierigkeiten gesteckt. Es war schwer zu fahren.»

«Der Belag wurde vor einem Jahr erneuert. Der Belag hat viel Grip», stellte Petrucci fest. «Aber hier werden sehr viele Autorennen gefahren. Besonders in den überhöhten Kurven, wo wir viel Druck auf den Vorderreifen ausüben und viel Schräglage haben, ist es für uns kritisch. Wir müssen etliche Probleme lösen. Im Regen war das Feeling gut, aber sicher nicht perfekt.»

Petrucci wird 2022 keinen Platz in der MotoGP-WM haben. Aber Petrux und sein Manager Alberto Vergani trafen sich heute nach dem FP1 zu einem ausführlichen Gespräch mit KTM-Motorsport-Direktor Pit Beirer, um über Details und den Vertrag für die Zukunft als Rallye-Fahrer und Dakar 2022 zu verhandeln.

MotoGP-Ergebnis, Misano, FP2 (17. September)

1. Zarco, Ducati, 1:42,097 min

2. Bagnaia, Ducati, + 0,553 sec

3. Miller, Ducati, + 0,622

4. Mir, Suzuki, + 0,813

5. Marc Márquez, Honda, + 0,824

6. Oliveira, KTM, + 1,137

7. Petrucci, KTM, + 1,232

8. Aleix Espargaró, Aprilia, + 1,532

9. Lecuona, KTM, + 1,625

10. Alex Márquez, Honda, + 1,642

11. Rins, Suzuki, + 1,663

12. Pirro, Ducati, + 1,714

13. Morbidelli, Yamaha, + 1,747

14. Bastianini, Ducati, + 1,804

15. Martin, Ducat, + 1,809

16. Pirro, Ducati, + 0,816

16. Rossi, Yamaha, + 2,033

17. Viñales, Aprilia, + 2,106

18. Quartararo, Yamaha, + 2,108

19. Pol Espargaró, Honda, 2,169

20. Binder, KTM, + 2,307

21. Dovizioso, Yamaha, + 2,433

22. Bradl, Honda, + 2,616

23. Marini, Ducati, + 2,873

24. Nakagami, Honda, + 2,895

MotoGP, Misano, kombinierte Zeitenliste nach FP2 (17. September)

1. Viñales, Aprilia, 1:32,666 min

2. Mir, Suzuki, + 0,080 sec

3. Bagnaia, Ducati, + 0,135

4. Miller, Ducati, + 0,193

5. Rins, Suzuki, + 0,219

6. Pol Espargaró, Honda, + 0,353

7. Quartararo, Yamaha, + 0,358

8. Bradl, Honda, + 0,381

9. Marc Márquez, Honda, + 0,434

10. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,436

11. Zarco, Ducati, + 0,477

13. Nakagami, Honda, + 0,743

14. Martin, Ducat, + 0,785

15. Pirro, Ducati, + 0,816

16. Morbidelli, Yamaha, + 0,904

17. Lecuona, KTM, + 1,044

18. Alex Márquez, Honda, + 1,100

19. Rossi, Yamaha, + 1,125

20. Petrucci, KTM, + 1,284

21. Binder, KTM, + 1,356

22. Oliveira, KTM, + 1,360

23. Marini, Ducati, + 1,371

24. Dovizioso, Yamaha, + 2,545

Moto3, Misano, kombinierte Zeitenliste nach FP2 (17. September)

1. Foggia, Honda, 1:42,009 min

2. Acosta, KTM, + 0,337 sec

3. Fenati, Husqvarna, + 0,370

4. Antonelli, KTM, + 0,443

5. Migno, Honda, + 0,486

6. Bertelle, KTM, + 0,705

7. McPhee, Honda, + 0,768

8. Öncü, KTM, + 0,780

9. Darryn Binder, Honda, + 0,841

10. Salac, KTM, + 0,851

11. Masia, KTM, + 0,873

12. Suzuki, Honda, + 0,923

13. Guevara, GASGAS, + 1,039

14. Artigas, Honda, + 1,103

15. Tatay, KTM, + 1,131



Ferner:

18. Garcia, GASGAS, + 1,268

30. Kofler, KTM, + 2,204