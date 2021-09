Misano: Bagnaia-Pole, Quartararo trotz Crash auf P3

Ducati-Ass Pecco Bagnaia präsentiert sich auch in Misano in Topform und schnappte sich seine zweite MotoGP-Pole in Folge. Stürze für Fabio Quartararo, Marc Márquez und Aleix Espargaró.

Nach den ersten fliegenden Runden im Q2 lag Fabio Quartararo noch mit einer 1:32,097 min an der Spitze, im nächsten Umlauf fielen die Zeiten aber reihenweise: Aleix Espargaró brachte kurzzeitig eine Aprilia auf Platz 1, ehe Marc Márquez, Jorge Martin, Pecco Bagnaia und Fabio Quartararo dann alle noch einmal schneller waren: Der WM-Leader auf der Werks-Yamaha hatte zur Halbzeit mit einer 1:31,367 min die provisorische Pole-Position inne.

Enea Bastianini war dann drauf und dran, die erste Startreihe anzugreifen, aber dem Avintia-Rookie unterlief ein Fehler. Noch dazu wurde seine schnellste Zeit wegen Überfahrens der «track limits» gestrichen. Weltmeister Joan Mir erlebte ebenfalls eine Albtraum-Session und musste mit Problemen zurück an die Suzuki-Box.

Marc Márquez hängte sich für seinen zweiten Run an das Heck von Bagnaias Ducati, aber der Repsol-Honda-Star stürzte in Kurve 9. Aleix Espargaró stieg dagegen in Kurve 15 unsanft von seiner Aprilia RS-GP.

Zwei Minuten vor Schluss knackte Pecco Bagnaia den All-Time-Lap-Record und holte sich damit seine zweite Pole-Position in Folge. Jack Miller sorgte wie schon in Aragón für eine Ducati-Doppelspitze im Qualifying. Quartararo stürzte dagegen in seiner letzten fliegenden Runde schon in Kurve 1! Trotzdem hielt sich «El Diablo» als Dritter in der ersten Startreihe.

MotoGP-Ergebnis, Misano, Q2 (18. September):

1. Bagnaia, Ducati, 1:31,065 min

2. Miller, Ducati, + 0,249 sec

3. Quartararo, Yamaha, + 0,302

4. Martin, Ducati, + 0,598

5. Zarco, Ducati, + 0,771

6. Pol Espargaró, Honda, + 0,858

7. Marc Márquez, Honda, + 0,870

8. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,872

9. Rins, Suzuki, + 0,952

10. Viñales, Aprilia, + 1,056

11. Mir, Suzuki, + 1,361

12. Bastianini, Ducati, + 1,396

Die weitere Startaufstellung:

13. Nakagami, Honda, 1:32,210

14. Pirro, Ducati, 1:32,287

15. Marini, Ducati, 1:32,289

16. Morbidelli, Yamaha, 1:32,296

17. Binder, KTM, 1:32,427

18. Bradl, Honda, 1:32,439

19. Alex Márquez, Honda, 1:32,476

20. Lecuona, KTM, 1:32,481

21. Oliveira, KTM, 1:32,821

22. Petrucci, KTM, 1:32,891

23. Rossi, Yamaha, 1:32,967

24. Dovizioso, Yamaha, 1:33,098