Misano, Warm-up: Rins vor Bagnaia, Bradl Zehnter

Suzuki-Werksfahrer Alex Rins steht in Misano für das 14. MotoGP-Rennen der Saison zwar nur auf Startplatz 9, im Warm-up war er aber vor Quartararo und Bagnaia Schnellster.

Am Sonntagmorgen zeigte sich über dem Misano World Circuit die Sonne, die Wettervorhersagen schließen Gewitter am Renntag aber nicht aus. Laut aktuellen Prognosen ist gegen 15 Uhr und damit nach oder am Ende des MotoGP-Rennens mit Regen zu rechnen. Daher fuhren etwa Pecco Bagnaia und Marc Márquez über eine Runde auch einen Satz Regenreifen an.

Im trockenen Warm-up gab lange WM-Leader Fabio Quartararo (auf Medium-Medium) die Pace vor, der Yamaha-Werksfahrer fuhr eine Reihe an 1:32er-Zeiten, an der Spitze der Zeitenliste stand seine 1:32,623 min.

Suzuki-Werksfahrer Alex Rins war fünf Minuten vor Schluss auf Bestzeitkurs, allerdings überfuhr er die «track limits». Der nächste Versuch bescherte dem letztjährigen WM-Dritten dann aber in 1:32,521 min die Bestzeit.

Dahinter reihten sich Pole-Setter Pecco Bagnaia (Ducati), der zweite Suzuki-Pilot Joan Mir und Aprilia-Werksfahrer Aleix Espargaró ein. Bagnaia und Espargaró waren beide auf Medium-Vorderreifen und dem weichen Hinterreifen unterwegs, Mir dagegen wie die Top-2 auch hinten auf Medium.

Stefan Bradl, der heute erstmals seit dem Jerez-GP wieder in der Startaufstellung steht, beendete das Warm-up als Zehnter und damit einen Platz vor Marc Márquez, der nur neun Runden absolvierte.



HRC bestätigte am Renntag des San Marino-GP übrigens offiziell, was SPEEDWEEK.com-Leser bereits wussten: Der Bayer verlängerte seinen Testfahrervertrag um zwei weitere Jahre.

MotoGP, Warm-up, Misano (19. September)

1. Rins, Suzuki, 1:32,521 min

2. Quartararo, Yamaha, + 0,102 sec

3. Bagnaia, Ducati, + 0,259

4. Mir, Suzuki, + 0,269

5. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,356

6. Miller, Ducati, + 0,360

7. Pirro, Ducati, + 0,401

8. Bastianini, Ducati, + 0,433

9. Binder, KTM, + 0,470

10. Bradl, Honda, + 0,476

11. Marc Márquez, + 0,487

12. Pol Espargaró, Honda, + 0,496

13. Martin, Ducati, + 0,543

14. Oliveira, KTM, + 0,545

15. Alex Márquez, Honda, + 0,553

16. Zarco, Ducati, + 0,576

17. Nakagami, Honda, + 0,652

18. Viñales, Aprilia, + 0,721

19. Rossi, Yamaha, + 0,895

20. Petrucci, KTM, + 0,982

21. Lecuona, KTM, + 1,034

22. Marini, Ducati, + 1,186

23. Dovizioso, Yamaha, + 1,700

24. Morbidelli, Yamaha, + 1,764