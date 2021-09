Pecco Bagnaia (Ducati): «Ein sehr besonderer Sieg» 19.09.2021 - 16:49 Von Nora Lantschner

© Gold & Goose Pecco Bagnaia: Seine VR46-Kollegen Celestino Vietti und Marco Bezzecchi zählten zu den ersten Gratulanten

Auf die zweite Pole-Position in Folge ließ Pecco Bagnaia am Sonntag in Misano vor 25.000 Fans auch seinen zweiten MotoGP-Sieg folgen. Fabio Quartararo machte es dem Ducati-Werksfahrer aber nicht leicht.