Jack Miller (Ducati/5.): «Rätselhafte Vibrationen»

Jack Miller brauste in Misano als Sechster über den Zielstrich, aber Joan Mir bekam einen Penalty, also gewann der Ducati.-Star einen zusätzlichen Punkt. Er klagte über rätselhafte Vibrationen.

Obwohl Jack Miller in Misano am Samstag, nachdem er sich im Qualifying den zweiten Startplatz gesichert hatte, noch zuversichtlich war für den Sonntag, musste er im Rennen einige Plätze abgeben und landete am Schluss auf dem fünften Platz.

«Der Sieger [Bagnaia] hatte dieselbe Reifenkombination wie ich, nämlich vorne hart und hinten weich. Deshalb denke ich nicht, dass die Reifenwahl schuld daran war, dass ich zurückgefallen bin», überlegte der Ducati-Pilot. «Zu Beginn des Rennens fühlte ich mich sehr wohl mit Pecco, aber dann bekam ich bei Mitte und Ende des Rennens plötzlich Vibrationen. Da war mein größtes Problem. Schade, denn ich fühlte mich bis dahin recht komfortabel. Woher die Vibrationen kamen, kann ich nicht genau sagen. Wir müssen analysieren, wie es zu diesen Problemen kam und warum sie ausgerechnet im Rennen aufgetaucht sind.»

Während Miller zurückfiel, holte sein Lenovo-Ducati-Teamkollege Pecco Bagnaia seinen zweiten MotoGP-Sieg in Folge. «Herzliche Gratulation an Pecco! Für mich war es wieder einer dieser mühsamen Tage, an denen man nicht weiss, wo eigentlich das Problem liegt... Wir müssen meine Data analysieren und herausfinden, was genau passiert ist und wie man es in Zukunft vermeiden kann», meinte der Australier.

Viele der MotoGP-Piloten hatten auf dem «Misano World Circuit Marco Simoncelli» Mühe mit der Abnutzung ihrer Reifen. Der Verschleiß auf der linken Seite war um einiges stärker als auf der rechten. Auch Miller beklagte das, aber für ihn war das Problem der Vibrationen grösser. Darunter habe seine Rennpace stark gelitten, berichtete der Ducati-Werkspilot.

Am kommenden Dienstag und Mittwoch testet die Königsklasse in Misano. Was genau für Miller auf dem Plan steht, weiß er noch nicht. Es gibt einige Dinge, die Ducati ausprobieren möchte, aber sie werden zwischen ihm und Bagnaia aufgeteilt. Auf jeden Fall sollen auch Teile für nächstes Jahr getestet werden.

MotoGP-Ergebnis, Misano (19. September)

1. Bagnaia, Ducati, 27 Runden in 41:48,305 min

2. Quartararo, Yamaha, + 0,364 sec

3. Bastianini, Ducati, + 4,789

4. Marc Márquez, Honda, + 10,245

5. Miller, Ducati, + 10,469

6. Mir*, Suzuki, + 10,325

7. Pol Espargaró, Honda, + 13,234

8. Aleix Espargaró, Aprilia, + 15,698

9. Binder, KTM, + 16,129

10. Nakagami, Honda, + 18,519

11. Pirro, Ducati, + 20,373

12. Zarco, Ducati, + 21,066

13. Viñales, Aprilia, + 21,258

14. Bradl, Honda, + 28,142

15. Alex Márquez, Honda, + 30,686

16. Petrucci, KTM, + 32,654

17. Rossi, Yamaha, + 33,853

18. Morbidelli, Yamaha, + 36,272

19. Marini, Ducati, + 36,839

20. Oliveira, KTM, + 37,202

21. Dovizioso, Yamaha, + 42,587



*ein Platz nach hinten («track limits» in der letzten Runde)

Stand Fahrer-WM nach 14 von 18 Rennen:

1. Quartararo 234 Punkte. 2. Bagnaia 186. 3. Mir 167. 4. Zarco 141. 5. Miller 140. 6. Binder 124. 7. Aleix Espargaró 104. 8. Viñales 98. 9. Marc Márquez 92. 10. Oliveira 87. 11. Martin 71. 12. Nakagami 70. 13. Rins 68. 14. Pol Espargaró 64. 15. Bastianini 61. 16. Alex Márquez 50. 17. Morbidelli 40. 18. Lecuona 38. 19. Petrucci 37. 20. Marini 28. 21. Rossi 28. 22. Bradl 13. 23. Pirro 8. 24. Pedrosa 6. 25. Savadori 4. 26. Rabat 1.

Konstrukteurs-WM:

1. Ducati 275 Punkte 2. Yamaha 262. 3. Suzuki 184. 4. KTM 178. 5. Honda 148. 6. Aprilia 105.

Team-WM:

1. Monster Energy Yamaha 329 Punkte. 2. Ducati Lenovo 326. 3. Suzuki Ecstar 235. 4. Pramac Racing 216. 5. Red Bull KTM Factory Racing 211. 6. Repsol Honda 163. 7. LCR Honda 120. 8. Aprilia Racing Team Gresini 111. 9. Esponsorama Racing Ducati 89. 10. Tech3 KTM Factory Racing 75. 11. Petronas Yamaha SRT 68.