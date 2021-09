Texas-GP: 4 gecharterte Boeing-Frachtjumbos unterwegs

So sehen die Frachtkisten der Teams und der Dorna aus

Seit dem Saisonstart in Doha/Katar haben alle 12 Grand Prix-Events in Europa stattgefunden. Jetzt folgt der Übersee-GP in Texas am 3. Oktober. Die Fracht ist bereits unterwegs.

Seit gestern verschickt die Dorna die gesamte MotoGP-Fracht nach Texas, die für den Aufbau der Strecke und die TV-Übertragung und das Office-Equipment der Mitarbeiter benötigt wird. Die amerikanischen Behörden haben die Einreise-Bestimmungen für die «Dorna bubble» gelockert, und es werden auf dem «Circuit of the Americas» (COTA) beim Red Bull US GP alle verfügbaren Tickets verkauft werden – wie vor der Coronakrise.

Die Dorna-Funktionäre sind überzeugt, dass der Texas-GP von 1. bis 3. Oktober plangemäß über die Bühne gehen kann. Die Behörden haben alle gewünschten Garantien abgegeben, und die Bestimmungen zur Austragung von Sportveranstaltungen sind seit Monaten stabil. «Auch Events wie die PGA Golf-Turniere und die IndyCar-Serie werden mit der maximalen Zuschauerzahl veranstaltet», erklärte Dorna-Chef Carmelo Ezpeleta im Gespräch mit SPEEDWEEK.com. «Ich bin zuversichtlich für den US-GP. Und es ist wichtig für die Meisterschaft, dass wir nach Katar im Frühjahr noch ein Übersee-Rennen abwickeln können.»

Aber einige Fahrer wie Aleix Espargaró machten sich Sorgen über die Anzahl der verfügbaren Betten auf den Intensivstationen in Austin. Aber die Dorna-Manager stehen in engen Kontakt mit den Behörden in Austin und im Bundesstaat Texas und konnten die Fahrer beruhigen.

«Wenn sich nichts Dramatisches ändert, könnte es höchstens passieren, dass keine Zuschauer erlaubt werden», ist aus Dorna-Kreisen zu hören.

Seit gestern wird bereits die ganze Fracht nach Texas geflogen. Insgesamt stehen vier Frachtflugzeuge zur Verfügung: eine Boeing 747 800F, zwei Boeing 747 400F und eine Boeing B777 200F.

Sie werden Gewichte von 114.339 kg, 101.802 kg, 77.958 kg und 78.229 kg nach Amerika verfrachten. Das ergibt eine Gesamtlast von 372.328 kg.

Nicht nur die Frachtkisten für die Teams der drei Klassen werden an Bord der Boeing verstaut, sondern auch zwei BMW Official Cars und ein Motorrad, dazu das ganze Zeitnahme-Equipment der Dorna, das Material für die TV-Aufnahmen, die Office-Einrichtungen für die Dorna und IRTA und so weiter.

Die Dorna Sports S.L., Inhaber der kommerziellen Rechte für die MotoGP-WM-Vermarkter, fliegt nicht weniger als 238 Mitarbeiter zum Texas-GP.