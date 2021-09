Stefan Bradl: Die ersten Runden mit dem 2022-Prototyp

Stfan Bradl spulte am Vormittag in Misano 33 Runden mit dem neuen Honda-Prototyp für 2022 ab. Dann übergab er ihn an Marc Márquez.

Stefan Bradl beendete sein Tagewerk als MotoGP-Testfahrer heute in Misano bereits um ca. 13 Uhr; er lag zu diesem Zeitpunkt an zweiter Stelle und hatte bereits 33 Runden zurückgelegt. Der Bayer legte bereits um 10 Uhr auf nasser Piste los, denn die Rundenzeit war nebensächlich.

«Das waren nur Installationsrunden für den Prototyp 2022», erklärte der siebenfache GP-Sieger, der den Misano-GP am Sonntag auf Platz 14 beendet hat. «Ich habe das Bike für heute Nachmittag an Marc übergeben. Morgen fährt Pol damit. Ich bin nur die letzten zwei Runs im Trockenen gefahren, also fünf oder sechs Runden. Ich darf keine Aussagen zum neuen Motorrad machen. Ich habe von HRC sozusagen einen Maulkorb bekommen. Aber Marc wird heute am Abend sicher etwas dazu erzählen.»

«Ich höre mir am Nachmittag noch an, was Marc zum neuen Motorrad sagt», schilderte Bradl. «Ich bleibe jetzt noch ein bis zwei Stunden in der Repsol-Box. Ich schaue, wie es bei Marc und Pol läuft, dann fahre ich heim nach Zahling. Morgen geht’s schon weiter nach Hockenheim, wo ich dann am Donnerstag den Lamborghini Huracan Evo GT3 teste. Bisher habe ich mich gedanklich noch nicht viel mit diesem DTM-Sportwagen befasst. Aber morgen früh werde ich mich damit befassen, bevor ich wegfahre.»