Misano-Test Tag 1: Bagnaia (Ducati) vor Pol Espargaró

Ducati-Werksfahrer Pecco Bagnaia, der Sieger des Sonntags, beendete auch den Dienstag beim zweitägigen MotoGP-Test in Misano auf Platz 1.

Nach einem ruhigen Vormittag, an dem der Fokus auf dem von HRC-Testfahrer Stefan Bradl gesteuerten 2022er-Prototyp der RC213V lag und insgesamt nur acht Fahrer auf der Strecke waren, herrschte auf dem Misano World Circuit an einem trockenen Nachmittag seit 14 Uhr reger Betrieb. Bradl dagegen hatte das neue Bike an Marc Márquez übergeben und seine Arbeit schon vor der Mittagspause beendet.

Suzuki unterzieht in Misano den 2022er-Motor einem weiteren Test und will für dieses neue Triebwerk am Set-up und der Elektronik arbeiten. Gleichzeitig arbeite man aber auch noch für den zweiten Misano-GP an der aktuellen Bike-Konfiguration, ließ der letztjährige Teamweltmeister wissen. Testfahrer Sylvain Guintoli war nach dem Bol d’Or zwar von Frankreich nach Italien gereist, in Misano aber noch nicht auf der Strecke zu sehen. Dafür war Alex Rins mit 71 Runden der fleißigste Fahrer des ersten Testtages.

An der RS-GP von Aprilia-Testfahrer Lorenzo Savadori wurden neue, etwas kleinere Wings gesichtet. Die Yamaha-Werksfahrer testeten das neue 2022er-Chassis.

In der Zeitenliste lagen auf am Nachmittag die Ducati vorne: Gegen 16.30 Uhr kehrte der zweifach MotoGP-Sieger Pecco Bagnaia nach seinem Ausrutscher in Kurve 10 auf die Strecke zurück und löste seinen Ducati-Lenovo-Teamkollegen Jack Miller mit einer 1: 31,801 min an der Spitze der Zeitenliste ab.

Um 17.15 Uh blieb auch LCR-Honda-Pilot Takaaki Nakagami unter der Marke von 1:32 min. Pramac-Ducati-Pilot Jorge Martin war dagegen kurz vorher in Kurve 1 der insgesamt vierte Fahrer des Testtages, der einen Sturz verzeichnete.

Valentino Rossi, der schon im Vorfeld des Misano-Tests angekündigt hatte, dass er im Hinblick auf die letzten vier Rennen seiner MotoGP-Karriere ausschließlich an der Abstimmung und Balance seiner aktuellen Petronas-Yamaha arbeite, verbesserte sich eine halbe Stunde vor Schluss auf den vorläufigen achten Platz.

Dabei blieb es aber nicht, denn danach fuhren in der letzten halben Stunde noch Pol Espargaró, Joan Mir, Aleix Espargaró und Luca Marini 1:31er-Zeiten. Die Bestzeit von Bagnaia hatte aber bis zum Schluss Bestand, Red Bull-KTM-Werksfahrer Brad Binder schaffte es im Finish aber noch in die Top-10.

Zur Erinnerung: Am zweiten Testtag wird es bei Tech3-KTM einen fliegenden Wechsel geben, denn Danilo Petrucci und Iker Lecuona machen am Mittwoch für Remy Gardner und Raul Fernandez Platz. Mike Leitner betonte im Interview mit MotoGP-Reporter Jack Appleyard aber, dass man mit den Neulingen vorsichtig vorgehen werde, denn der Fokus liege bei beiden bis zum Ende der Saison natürlich auf dem Moto2-Titelkampf. «Es geht nur darum, einen Eindruck von der Kategorie zu bekommen, ein paar Runden zu fahren und das Gefühl zu bekommen, sich an die Geschwindigkeit und die Power zu gewöhnen – und dann ‚stopp‘.»

MotoGP-Test Misano, Session 2 (21.9.)

1. Bagnaia, Ducati, 1:31,524 min

2. Pol Espargaró, Honda, + 0,107 sec

3. Nakagami, Honda, + 0,389

4. Mir, Suzuki, + 0,403

5. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,465

6. Marini, Ducati, + 0,474

7. Miller, Ducati, + 0,520

8. Quartararo, Yamaha, + 0,539

9. Martin, Ducati, + 0,611

10. Binder, KTM, + 0,645

11. Rossi, Yamaha, + 0,646

12. Oliveira, KTM, + 0,768

13. Zarco, Ducati, + 0,824

14. Rins, Suzuki, + 0,855

15. Marc Márquez, Honda, + 0,924

16. Viñales, Yamaha, + 1,066

17. Alex Márquez, Honda, + 1,068

18. Morbidelli, Yamaha, + 1,129

19. Dovizioso, Yamaha, + 1,141

20. Lecuona, KTM, + 1,227

21. Bastianini, Ducati, + 1,313

22. Petrucci, KTM, + 2,002

23. Pedrosa, KTM, + 2,058

24. Savadori, Aprilia, + 2,973

MotoGP-Test Misano, Session 1 (21.9.)

1. Zarco, 1:33,895 min

2. Bradl, Honda, +0,385 sec

3. Pedrosa, KTM, + 1,598

4. Pol Espargaró, Honda, + 4,126

5. Savadori, Aprilia, + 5,118

6. Quartararo, Yamaha, + 11,853

7. Mir, Suzuki, + 13,560

8. Viñales, Aprilia, + 14,669