Warum KTM-Pilot Iker Lecuona (21) nicht aufgibt

Iker Lecuona vor Johann Zarco in Misano

Tech3 KTM-Fahrer Iker Lecuona beendete den MotoGP-Testtag am Dienstag in Misano auf Platz 20, doch am Mittwoch wird er nicht auf der Strecke sein, weil Remy Gardner und Raul Fernandez ihr Debüt feiern werden.

Eigentlich wollte Iker Lecuona weiter an seiner Bremsstabilität mit der KTM RC16 arbeiten, doch KTM lässt am Mittwoch beim zweiten Testtag der MotoGP-Klasse auf dem Misano World Circuit die beiden Moto2-Stars Raul Fernandez und Remy Gardner auf das MotoGP-Bike, damit sie bereits erste Erfahrung für ihre Rookie-Saison 2022 sammeln können. Der Spanier möchte seine Motivation in den letzten Rennen trotzdem aufrechterhalten.

«Wenn ich hart weiterabreite und alles gebe, hilft mir das persönlich am meisten», betonte er am Dienstag. «Ich bin Rennfahrer und ich möchte an der Spitze mit den Top-Jungs kämpfen. Es ist kein Geheimnis, ich werde im nächsten Jahr nicht mit dem Team weitermachen, aber es ist sehr wichtig für mich, das Thema bestmöglich zu Ende zu bringen.»

Der KTM-Fahrer weiter: «Wir schauen von Rennen zu Rennen und wollen in der Meisterschaft am Ende gut platziert sein. Ich muss also meinen Spirit beibehalten, um die Ergebnisse nicht zu beeinflussen.»

Zum Testtag auf der 4,226 km langen Strecke hatte der 21-Jährige folgendes zu sagen: «Ich habe mich sehr wohl gefühlt. Wir haben uns im Gegensatz zum Wochenende verbessert und unsere Pace ist über eine halbe Sekunde schneller geworden, dabei bin ich niemandem gefolgt, ich habe die Runden alleine gedreht», betonte er.

«Wir haben unsere Arbeit auf das Bremsen fokussiert, denn dort hatten wir am Wochenende große Probleme. Wenn es auf der Bremse nicht passt, ist das Bike unruhig und du verlierst auch beim Herausbeschleunigen», sagte Lecuona und fügte hinzu: «Wir versuchen uns in diesem Bereich weiter zu verbessern, bevor wir den nächsten Punkt angehen werden.»

«Ich glaube, dass wir eine gute Pace haben. Wir haben am Ende einen neuen Reifen aufgezogen und ordentliche Zeiten gefahren, auf eine Runde kann ich jedoch noch deutlich schneller fahren», stellte er abschließend klar.

MotoGP-Test Misano, Session 2 (21.9.)

1. Bagnaia, Ducati, 1:31,524 min

2. Pol Espargaró, Honda, + 0,107 sec

3. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,319

4. Nakagami, Honda, + 0,389

5. Mir, Suzuki, + 0,403

6. Quartararo, Yamaha, + 0,456

7. Marini, Ducati, + 0,474

8. Miller, Ducati, + 0,520

9. Martin, Ducati, + 0,611

10. Binder, KTM, + 0,645

11. Rossi, Yamaha, + 0,646

12. Oliveira, KTM, + 0,768

13. Zarco, Ducati, + 0,824

14. Rins, Suzuki, + 0,855

15. Marc Márquez, Honda, + 0,924

16. Viñales, Aprilia, + 1,066

17. Alex Márquez, Honda, + 1,068

18. Morbidelli, Yamaha, + 1,129

19. Dovizioso, Yamaha, + 1,141

20. Lecuona, KTM, + 1,227

21. Bastianini, Ducati, + 1,313

22. Petrucci, KTM, + 2,002

23. Pedrosa, KTM, + 2,058

24. Savadori, Aprilia, + 2,973

MotoGP-Test Misano, Session 1 (21.9.)

1. Zarco, Ducati, 1:33,895 min

2. Bradl, Honda, +0,385 sec

3. Pedrosa, KTM, + 1,598

4. Pol Espargaró, Honda, + 4,126

5. Savadori, Aprilia, + 5,118

6. Quartararo, Yamaha, + 11,853

7. Mir, Suzuki, + 13,560

8. Viñales, Aprilia, + 14,669