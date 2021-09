Aleix Espargaró zu Austin: Keine Corona-Bedenken mehr

Ein Gespräch mit Dorna-CEO Carmelo Ezpeleta hat Aleix Espargarós Bedenken wegen der Corona-Situation in Austin aus der Welt geschafft. Der 32-jährige Spanier betont: «Ich vertraue den Leuten, die diese WM organisieren.»

Die Covid-19-Situation hat sich in Austin noch nicht beruhigt, wie die Gesundheitsverantwortlichen der texanischen Stadt in einer gemeinsamen Medienmitteilung betonen. Darin heisst es: «Die jüngsten Schlagzeilen deuten auf einen Abwärtstrend bei den COVID-19-Fällen in unserer Gemeinschaft hin. Zwar ist die Gesamtzahl der Fälle gegenüber dem Höchststand während der jüngsten dritten Welle zurückgegangen, doch ist es für alle wichtig, sich ein umfassendes Bild über den Stand der Pandemie zu machen, damit sie für sich, ihre Familie und Freunde sowie für ihren Arbeitsplatz entsprechend planen können.»

Und die Experten warnen: «Die Zahl der Covid.19-Patienten in den Krankenhäusern ist rückläufig, aber wir haben die Pandemie noch nicht hinter uns. Seit Juli sind in den Krankenhäusern im Grossraum Austin mehr als 3500 Covid-19-Patienten aufgenommen worden, mehr als 1000 davon mussten auf einer Intensivstation behandelt werden. Die Intensivstationen sind jetzt voll belegt, und viele Krankenhäuser gehen über die zugelassene Anzahl an Patienten hinaus, um die Covid-19-Fälle zu versorgen. Die überwiegende Mehrheit davon ist an ein Beatmungsgerät angeschlossen.» Allerdings lassen die Ärzte auch wissen, dass rund 90 Prozent der Corona-Patienten in den Krankenhäusern nicht geimpft seien.

Aprilia-Werkspilot Aleix Espargaró hat dennoch keine Bedenken mehr, wenn es um das nächste MotoGP-Wochenende auf dem Circuit of the Americas nahe Austin geht. Grund dafür ist ein Gespräch mit Dorna-CEO Carmelo Ezpeleta. «Wir haben gesprochen und er sagte mir: 'Ich weiss, dass du Bedenken wegen der Situation hast', und er hat mir alles erklärt. Sie haben einen Plan und es ist alles unter Kontrolle», erzählte der ältere der beiden Espargaró-Brüder in Misano.

«Und ich glaube ihm natürlich», betonte der aktuelle WM-Siebte. «Wir wissen, dass die Situation vielerorts auf dieser Welt noch nicht gut ist. Aber wir müssen den Leuten, die diese WM organisieren, vertrauen. Das tue ich, und ich denke, wir sind ein gutes Beispiel für viele andere Sportarten. Denn in meinen Augen hat die Dorna die ganze Situation seit dem Start des vergangenen Jahres sehr gut gehandhabt. Deshalb muss ich Carmelo vertrauen.»

«Natürlich besteht immer ein Risiko, ich bin kein Idiot», räumte Aleix Espargaró ein. «Aber du musst Vertrauen haben. Wenn das nicht vorhanden ist, dürften wir auch nicht hier in Italien sein. Natürlich wäre es das Beste, wenn ich mit meiner Familie zuhause bleibe. Aber wie jeder andere muss auch ich arbeiten gehen», fügte er eilends an.

MotoGP-Ergebnis, Misano (19. September)

1. Bagnaia, Ducati, 27 Runden in 41:48,305 min

2. Quartararo, Yamaha, + 0,364 sec

3. Bastianini, Ducati, + 4,789

4. Marc Márquez, Honda, + 10,245

5. Miller, Ducati, + 10,469

6. Mir*, Suzuki, + 10,325

7. Pol Espargaró, Honda, + 13,234

8. Aleix Espargaró, Aprilia, + 15,698

9. Binder, KTM, + 16,129

10. Nakagami, Honda, + 18,519

11. Pirro, Ducati, + 20,373

12. Zarco, Ducati, + 21,066

13. Viñales, Aprilia, + 21,258

14. Bradl, Honda, + 28,142

15. Alex Márquez, Honda, + 30,686

16. Petrucci, KTM, + 32,654

17. Rossi, Yamaha, + 33,853

18. Morbidelli, Yamaha, + 36,272

19. Marini, Ducati, + 36,839

20. Oliveira, KTM, + 37,202

21. Dovizioso, Yamaha, + 42,587



*ein Platz nach hinten («track limits» in der letzten Runde)

Stand Fahrer-WM nach 14 von 18 Rennen:

1. Quartararo 234 Punkte. 2. Bagnaia 186. 3. Mir 167. 4. Zarco 141. 5. Miller 140. 6. Binder 124. 7. Aleix Espargaró 104. 8. Viñales 98. 9. Marc Márquez 92. 10. Oliveira 87. 11. Martin 71. 12. Nakagami 70. 13. Rins 68. 14. Pol Espargaró 64. 15. Bastianini 61. 16. Alex Márquez 50. 17. Morbidelli 40. 18. Lecuona 38. 19. Petrucci 37. 20. Marini 28. 21. Rossi 28. 22. Bradl 13. 23. Pirro 8. 24. Pedrosa 6. 25. Savadori 4. 26. Rabat 1.

Konstrukteurs-WM:

1. Ducati 275 Punkte 2. Yamaha 262. 3. Suzuki 184. 4. KTM 178. 5. Honda 148. 6. Aprilia 105.

Team-WM:

1. Monster Energy Yamaha 329 Punkte. 2. Ducati Lenovo 326. 3. Suzuki Ecstar 235. 4. Pramac Racing 216. 5. Red Bull KTM Factory Racing 211. 6. Repsol Honda 163. 7. LCR Honda 120. 8. Aprilia Racing Team Gresini 111. 9. Esponsorama Racing Ducati 89. 10. Tech3 KTM Factory Racing 75. 11. Petronas Yamaha SRT 68.