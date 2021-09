In Misano: MotoGP-Debüt für Gardner und Fernández

Überraschung beim Aufgebot von KTM Tech3 Factory Racing beim MotoGP-Test in Misano: Die Moto2-Asse Gardner und Fernández fahren am 2. Tag statt Petrucci und Lecuona.

Am heutigen Dienstag und am morgigen Mittwoch findet der letzte offizielle MotoGP-Test vor dem Saisonende statt. Der nächste ist für Jerez in der zweiten Novemberhälfte geplant. Es haben sich alle MotoGP-Fahrer angemeldet, auch Johann Zarco, der sich aber dann am Mittwoch einer Unterarm-Operation unterziehen will, weil er an «arm pump» leidet.

Auch Stefan Bradl wird voraussichtlich nur am Dienstag testen. Am Abend fährt er dann heim nach Zahling, denn am Donnerstag wird er am DTM Track Day in Hockenheim für das Team T3 Motorsport aus Dresden mit Teamchef Jens Feucht einen Lamborghini Huracan GT3 Evo (V10-Saugmotor, 5,2 Liter Hubraum, ca. 500 PS, 1230 kg) testen. Nächstes Jahr könnte der Moto2-Weltmeister von 2011 dann einen Gaststart in der DTM absolvieren.

Honda wird heute erstmals den 2022-Prototyp der RC213V aus der Box rollen. Auch andere Hersteller werden Evolutions-Motorräder auf die Piste bringen. Ducati, KTM, Honda und Aprilia setzen ihre Testfahrer ein.

Da bei Tech3-KTM nächstes Jahr beide Fahrer ausgetauscht werden, werden Petrucci und Lecuona nur am Dienstag testen. Für Mittwoch kommt es überraschenderweise zum MotoGP-Debüt von Moto2-WM-Leader Remy Gardner und dem WM-Zweiten Rául Fernández, der

Dann der Australier und der Spanier sollen rechtzeitig einen ersten Vorgeschmack von der 290 PS starken 1000-ccm-V4-Rakete bekommen, auch als Belohnung für die Topleistungen in der Moto2-WM.

Die Teilnehmerliste für den Misano-MotoGP-Test

Lenovo Ducati

Pecco Bagnaia, Jack Miller

Monster Yamaha

Fabio Quartararo, Franco Morbidelli

Repsol-Honda

Marc Márquez, Pol Espargaró

Suzuki Ecstar

Joan Mir, Alex Rins

Gresini Aprilia Racing

Aleix Espargaró, Maverick Viñales

Red Bull KTM Factory Racing

Brad Binder, Miguel Oliveira

KTM Tech3 Factory Racing

Danilo Petrucci, Iker Lecuona (nur am Dienstag)

Remy Gardner, Rául Fernandez (nur am Mittwoch)

Esponsorama Ducati

Enea Bastianini, Luca Marini



HRC Test Team

Stefan Bradl



LCR Honda

Alex Márquez, Takaaki Nakagami

Pramac Ducati

Johann Zarco, Jorge Martin

Petronas-Yamaha

Valentino Rossi, Andrea Dovizioso

Ducati Test Team

Michele Pirro



Red Bull KTM Test Team

Dani Pedrosa

Aprilia Factory Racing

Lorenzo Savadori