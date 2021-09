Planänderung bei Rossi: Auch am Mittwoch im Einsatz 21.09.2021 - 20:30 Von Nora Lantschner

© F.Glänzel Valentino Rossi sitzt auch am Mittwoch in der Box

Den MotoGP-Test in Misano will Petronas-Yamaha-Pilot Valentino Rossi im Hinblick auf seine letzten Rennauftritte als MotoGP-Pilot nun doch voll nutzen. Mit Platz 11 am Dienstag war er zufrieden.