Johann Zarco: Erfolgreich am Unterarm operiert

Während in Misano noch der MotoGP-Test läuft, hat Johann Zarco in Frankreich die Armpump-OP bereits hinter sich gebracht, teilte sein Pramac Ducati Team mit.

In Misano ist heute Ducati-Testfahrer Michele Pirro statt Johann Zarco im Einsatz. Denn der 31-jährige Franzose war nach dem ersten Testtag plangemäß abgereist, um sich am heutigen Mittwoch einem Eingriff am rechten Unterarm zu unterziehen.

Damit reiht sich der zweifache Moto2-Champion in die lange Liste der MotoGP-Asse ein, die allein in dieser Saison schon wegen Armpump-Problemen unter dem Messer lagen. Das Kompartment- oder Muskelkompressionssyndrom ist unter Zweiradstars ein weitverbreitetes Problem: Ein erhöhter Gewebedruck verursacht eine schlechte Durchblutung der Muskeln, was zu Schmerzen und Taubheit führt.

Wie sein Landsmann Fabio Quartararo wählte auch Zarco für die Operation das «Centre Hospitalier Pays d'Aix». Das Pramac Ducati Team teilte am frühen Mittwochnachmittag mit: Der Eingriff sei erfolgreich verlaufen und demnach erwarte man, dass der WM-Vierte für den Texas-GP in Austin (1. bis 3. Oktober) wieder voll fit sei.

Stand Fahrer-WM nach 14 von 18 Rennen:

1. Quartararo 234 Punkte. 2. Bagnaia 186. 3. Mir 167. 4. Zarco 141. 5. Miller 140. 6. Binder 124. 7. Aleix Espargaró 104. 8. Viñales 98. 9. Marc Márquez 92. 10. Oliveira 87. 11. Martin 71. 12. Nakagami 70. 13. Rins 68. 14. Pol Espargaró 64. 15. Bastianini 61. 16. Alex Márquez 50. 17. Morbidelli 40. 18. Lecuona 38. 19. Petrucci 37. 20. Marini 28. 21. Rossi 28. 22. Bradl 13. 23. Pirro 8. 24. Pedrosa 6. 25. Savadori 4. 26. Rabat 1.



Konstrukteurs-WM:

1. Ducati 275 Punkte 2. Yamaha 262. 3. Suzuki 184. 4. KTM 178. 5. Honda 148. 6. Aprilia 105.



Team-WM:

1. Monster Energy Yamaha 329 Punkte. 2. Ducati Lenovo 326. 3. Suzuki Ecstar 235. 4. Pramac Racing 216. 5. Red Bull KTM Factory Racing 211. 6. Repsol Honda 163. 7. LCR Honda 120. 8. Aprilia Racing Team Gresini 111. 9. Esponsorama Racing Ducati 89. 10. Tech3 KTM Factory Racing 75. 11. Petronas Yamaha SRT 68.