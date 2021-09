Valentino Rossi zum Saisonfinale und Titelkampf

Der letzte Test in der MotoGP-Karriere von Valentino Rossi ist seit Mittwoch Geschichte, vier Rennwochenenden liegen aber noch vor dem neunfachen Weltmeister – und einer seiner VR46-Schüler ist WM-Zweiter.

Bei den Testfahrten in dieser Woche konzentrierten sich Valentino Rossi und seine Petronas-Yamaha-Crew ganz auf die Abstimmungsarbeit und die Details. Der Italiener stellte anschließend Fortschritte in seiner Pace und bei der Zeitenjagd fest.

Stimmt ihn das auch zuversichtlich, um in den letzten vier Rennen seiner MotoGP-Abschiedstournee noch ein paar gute Ergebnisse zu holen? «Ja, wir hoffen es», betonte der 42-jährige Superstar. «Wir arbeiten und wir versuchen, ein paar Dinge zu verbessern. Es wird jetzt aber auch sehr stark von den Strecken abhängen. In knapp zwei Wochen sind wir in Austin, das ist eine sehr spezielle Strecke: schwierig, mit vielen Bodenwellen, wenig Grip. Es ist nicht einfach dort, aber ich mag die Strecke. 2019, als wir dort zuletzt gefahren sind, war ich dort stark. Mal sehen, wie es dieses Mal läuft.»

Vom 22. bis 24. Oktober bekommt der «Dottore» dann noch ein letztes Heimspiel in Misano. «Misano-2 ist ein schwieriger Termin, weil Ende Oktober in Misano alles passieren kann. Es kann sehr kalt sein, es kann regnen, aber auch ein gutes Herbstwochenende ist möglich. Wir brauchen Glück», gab er zu bedenken.

Sein VR46-Schützling Pecco Bagnaia ist nach zwei Siegen in Folge der erste Verfolger von WM-Leader Fabio Quartararo. Wie sieht «Vale» den Titelkampf? «Realistisch gesehen ist es für Pecco sehr schwierig, weil Quartararo über ein gutes Polster verfügt», weiß der neunfache Champion. «48 Punkte sind viel, vor allem weil nur noch vier Rennen fehlen. In diesem Jahr ist es also schwierig für Pecco. Er muss aber einfach das tun, was er an den vergangenen Wochenenden gezeigt hat. Dann muss man sehen, was Quartararo macht. Pecco muss versuchen, den Titelkampf rechnerisch bis zum Schluss offen zu halten. Denn solang es rechnerisch noch nicht vorbei ist, versucht man es auch.»

Der zweite Musterschüler des Altmeisters, Franco Morbidelli, gab in Misano nach zwölfwöchiger Verletzungspause zwar sein Comeback, scheint aber noch Mühe zu haben. Für Rossi noch kein Anlass zur Sorge. «Franco hatte eine Verletzung, bei der man sechs Monate benötigt, um wieder in Form zu sein. Das Knie ist tückisch, ein Gelenk ist kein Knochen», verwies er auf die Meniskus- und Kreuzband-OP. «Es geht nicht nur darum, keine Schmerzen zu haben, man muss auch die Beweglichkeit zurückgewinnen und das Knie wieder zu 100 Prozent einsetzen können, um ein MotoGP-Bike zu bewegen.»

«Mit dieser Gelegenheit, die sich durch den Abschied von Maverick bot, das Werksmotorrad zu fahren, versuchten sie, die Reha-Zeit zu verkürzen. Er ist aber noch nicht bei 100 Prozent und braucht ein bisschen Zeit. Und um diese Motorräder zu fahren, muss man bei 100 Prozent sein, sonst sind sie wirklich sehr schwierig», ergänzte Vale.

Stand Fahrer-WM nach 14 von 18 Rennen:

1. Quartararo 234 Punkte. 2. Bagnaia 186. 3. Mir 167. 4. Zarco 141. 5. Miller 140. 6. Binder 124. 7. Aleix Espargaró 104. 8. Viñales 98. 9. Marc Márquez 92. 10. Oliveira 87. 11. Martin 71. 12. Nakagami 70. 13. Rins 68. 14. Pol Espargaró 64. 15. Bastianini 61. 16. Alex Márquez 50. 17. Morbidelli 40. 18. Lecuona 38. 19. Petrucci 37. 20. Marini 28. 21. Rossi 28. 22. Bradl 13. 23. Pirro 8. 24. Pedrosa 6. 25. Savadori 4. 26. Rabat 1.



Konstrukteurs-WM:

1. Ducati 275 Punkte 2. Yamaha 262. 3. Suzuki 184. 4. KTM 178. 5. Honda 148. 6. Aprilia 105.



Team-WM:

1. Monster Energy Yamaha 329 Punkte. 2. Ducati Lenovo 326. 3. Suzuki Ecstar 235. 4. Pramac Racing 216. 5. Red Bull KTM Factory Racing 211. 6. Repsol Honda 163. 7. LCR Honda 120. 8. Aprilia Racing Team Gresini 111. 9. Esponsorama Racing Ducati 89. 10. Tech3 KTM Factory Racing 75. 11. Petronas Yamaha SRT 68.