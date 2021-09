Bastianini: «Mit GP19 auf einigen Strecken schnell»

In seinem 14. Rennen in der Königsklasse MotoGP schaffte Moto2-Weltmeister Enea Bastianini in Misano erstmals den Sprung auf das Podest – auf einer Ducati Desmosedici GP19. Wie ihm das gelang.

Enea Bastianini überraschte in Misano mit dem ersten Podestplatz seiner noch jungen MotoGP-Karriere, obwohl er nur von Startplatz 12 ins Rennen gegangen war. Denn im Q2 war seine schnellste Rundenzeit wegen eines Track-Limits-Vergehen aus der Wertung genommen worden.

«Ich habe im Rennen von Misano viel gelernt», unterstrich der Rookie. «Es war auch sehr cool, auf der Bremse Marc Márquez, den Boss der MotoGP, und Jack [Miller] zu überholen. Ich glaube, ich habe das Motorrad das ganze Wochenende über besser kennengelernt, aber auch schon in Aragón, als ich ohne einen Fahrer vor mir unterwegs war. Ich war konzentrierter und allein zu fahren, war für mich eine gute Entscheidung.»

Was dem Avintia-Ducati-Piloten viel Beachtung einbrachte: Er stürmte auf der zwei Jahre alten Desmosedici GP19 in die Top-3. «Mit dem 2019er-Bike kann ich auf einigen Strecken und in einigen Rennen schnell sein – Misano war eines davon. Ich bin in der Kurvenmitte in den langsamen Kurven nicht sehr schnell, aber ich kann später als einige anderen Fahrer bremsen und ich hatte im Misano-Rennen auch eine gute Traktion am Hinterrad», erläuterte er Vor- und Nachteile. «Mein Motorrad verfügt über gutes Potenzial, es ist aber sehr aggressiv. In Misano und zuvor schon in Aragón konnte ich meinen Stil aber anpassen, ich bin jetzt im Rennen entspannter und kann in jeder Phase des Rennens schnell sein.»

Auch Nachfrage erklärte die «Bestia» zur veränderten Fahrweise: «Ich habe meinen Stil in den jüngsten Rennen verändert, ich bin in allen Bewegungen weicher. Ich habe mir die Daten von Pecco und Jack angeschaut. Es ist zwar ein anderes Motorrad, aber die DNA ist ähnlich. Ich bin jetzt entspannter, wenn ich das Bike fahre.»

«MotoGP ist ganz anders als Moto2, es ist nicht einfach, sich auf dem Motorrad wohl zu fühlen», gab der 23-jährige Italiener zu bedenken. «Wenn du aber einige Bewegungen des Bikes verstehst, kannst du ruhiger und sanfter reagieren, und alles wird dadurch einfacher. Mit jedem Rennen weiß ich besser, was ich tun muss.»

Was war der Schlüssel zum ersten MotoGP-Podest? Bastianini musste überlegen und antwortete dann: «Ich war auf der Bremse sehr konkurrenzfähig, ich glaube, das war der Schlüssel. Und wenn man zwei und dann drei Fahrer überholt, ist man natürlich voll motiviert und pusht, um dieses Podium zu holen», ergänzte er schmunzelnd.

MotoGP-Ergebnis, Misano (19. September)

1. Bagnaia, Ducati, 27 Runden in 41:48,305 min

2. Quartararo, Yamaha, + 0,364 sec

3. Bastianini, Ducati, + 4,789

4. Marc Márquez, Honda, + 10,245

5. Miller, Ducati, + 10,469

6. Mir*, Suzuki, + 10,325

7. Pol Espargaró, Honda, + 13,234

8. Aleix Espargaró, Aprilia, + 15,698

9. Binder, KTM, + 16,129

10. Nakagami, Honda, + 18,519

11. Pirro, Ducati, + 20,373

12. Zarco, Ducati, + 21,066

13. Viñales, Aprilia, + 21,258

14. Bradl, Honda, + 28,142

15. Alex Márquez, Honda, + 30,686

16. Petrucci, KTM, + 32,654

17. Rossi, Yamaha, + 33,853

18. Morbidelli, Yamaha, + 36,272

19. Marini, Ducati, + 36,839

20. Oliveira, KTM, + 37,202

21. Dovizioso, Yamaha, + 42,587



*ein Platz nach hinten («track limits» in der letzten Runde)

Stand Fahrer-WM nach 14 von 18 Rennen:

1. Quartararo 234 Punkte. 2. Bagnaia 186. 3. Mir 167. 4. Zarco 141. 5. Miller 140. 6. Binder 124. 7. Aleix Espargaró 104. 8. Viñales 98. 9. Marc Márquez 92. 10. Oliveira 87. 11. Martin 71. 12. Nakagami 70. 13. Rins 68. 14. Pol Espargaró 64. 15. Bastianini 61. 16. Alex Márquez 50. 17. Morbidelli 40. 18. Lecuona 38. 19. Petrucci 37. 20. Marini 28. 21. Rossi 28. 22. Bradl 13. 23. Pirro 8. 24. Pedrosa 6. 25. Savadori 4. 26. Rabat 1.

Konstrukteurs-WM:

1. Ducati 275 Punkte 2. Yamaha 262. 3. Suzuki 184. 4. KTM 178. 5. Honda 148. 6. Aprilia 105.

Team-WM:

1. Monster Energy Yamaha 329 Punkte. 2. Ducati Lenovo 326. 3. Suzuki Ecstar 235. 4. Pramac Racing 216. 5. Red Bull KTM Factory Racing 211. 6. Repsol Honda 163. 7. LCR Honda 120. 8. Aprilia Racing Team Gresini 111. 9. Esponsorama Racing Ducati 89. 10. Tech3 KTM Factory Racing 75. 11. Petronas Yamaha SRT 68.