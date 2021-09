Gesperrter Andrea Iannone wagt sich aufs Tanzparkett

Andrea Iannone vermisst das Rennfahrer-Dasein, dafür widmet er sich anderen Projekten abseits der MotoGP-Pisten: Er tanzt ab dem 16. Oktober in der italienischen Version von «Dancing Stars» mit.

In Misano war Andrea Iannone im MotoGP-Paddock zu Gast, bei der Gelegenheit betonte der inzwischen 32-jährige Italiener einmal mehr, wie sehr ihm das Rennfahren fehle. Seine Situation würde ihn innerlich zerfressen. «Denn sie lassen mich nicht das tun, was ich am besten kann, nämlich Motorradfahren. Jeden Abend beim Zubettgehen und jeden Morgen, wenn ich aufstehe, denke ich daran. Ich fühle mich wie ein Motorradrennfahrer und trainiere wie einer. Ich lebe wie ein Motorradrennfahrer», schilderte er den spanischen Kollegen von AS.com.

Zur Erinnerung: In Iannones Urinprobe vom Sepang-GP am 3. November 2019 war der verbotene Stoff Drostanolon, ein anaboles Steroid, nachgewiesen worden. Die ursprünglich 18-monatige Sperre verlängerte der Internationale Sportgerichtshof im Berufungsverfahren auf vier Jahre.

Der MotoGP-Sieger von Spielberg 2016 pochte von Anfang an darauf, er habe während des Asien-Aufenthalts unwissentlich kontaminiertes Fleisch verzehrt. Auch jetzt beteuerte er: «Meine Unschuld ist bewiesen. Die FIM befand mich für unschuldig. Ich wurde Opfer einer Lebensmittelkontamination. Nicht nur ich sage, dass ich unschuldig bin. Sie sagen es auch und die Haaranalyse, der ich mich unterzogen habe, ebenfalls.»

Iannone träumt davon, nach der Ende 2023 ablaufenden Dopingsperre in das MotoGP-Fahrerlager zurückzukehren. «Ich hoffe zurückzukehren, aber ich weiß nicht, ob es als Fahrer sein wird. Das ist jetzt schwer vorstellbar», ist er sich bewusst.

In der Zwischenzeit ist der in Lugano lebende Italiener aber nicht untätig. Er versucht sich nicht nur als Gastronom, sondern jetzt auch als Tänzer: Er nimmt an der TV-Show «Ballando con le stelle» teil, der italienischen Version von «Dancing Stars». Als Tanzpartnerin wurde ihm die Vorjahressiegerin Lucrezia Lando zugeteilt, erstmals auf dem Parkett zu sehen sein wird der ehemalige MotoGP-Star am 16. Oktober auf dem italienischen öffentlich-rechtlichen Sender Rai 1.