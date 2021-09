Joan Mir (Suzuki): «Es kann jedem von uns passieren»

Erst zum zweiten Mal ist Joan Mir als MotoGP-Pilot auf dem COTA in Texas zu Gast. Der Suzuki-Star berichtet von einer mühsamen Anreise und äußert sich zum tragischen Verlust von Dean Berta Viñales.

Vier Rennen vor Schluss liegt Titelverteidiger Joan Mir als WM-Dritter 67 Punkte hinter Spitzenreiter Fabio Quartararo (Yamaha) zurück. Erstmals seit seiner Roookie-Saison in der Königsklasse ist der Suzuki-Werksfahrer zurück in Austin, daher hält er sich mit Prognosen zurück. «Aber das Motorrad hat Potenzial und ich bin gut in Form. Daher glaube ich, dass wir hier gut dabei sein können», gab er sich vorsichtig optimistisch. «Es ist immer ein besonderer Grand Prix und nach einer ganzen Weile in Europa ist es der erste Übersee-GP.»



«Wir haben auch etwas Besonderes vorbereitet. Es ist ein besonderer Helm, aber ich weiß nicht exakt, was sie für mich vorbereitet haben. Ich freue mich darauf, es zu sehen», verriet der zweifache Weltmeister.

Die Anreise verlief allerdings nicht problemlos. «Nach acht Stunden im Flugzeug von Barcelona bis New York nahmen wir den nächsten Flug bis Austin, aber wir hatten einen Zwischenstopp in Dallas, wegen der Wetterverhältnisse blieben wir dort drei Stunden stehen – um 3 Uhr morgens. Ich muss sagen, es ist einfacher, nach Jerez zu fahren», lachte Mir. «Es ist aber trotzdem schön, hier zu sein. Ich glaube, wir haben eine gute Chance, und ein Podium hier in Austin oder ein Sieg in Amerika ist etwas, was ich gerne schaffen würde.»

Fünf Tage nach dem tödlichen Rennunfall von Dean Berta Viñales (15) kamen im Vorfeld des Texas-GP aber auch ernsthafte Themen zur Sprache. «Wenn so eine Tragödie passiert, sehe ich, dass alle diesen Verlust wirklich fühlen. Wenn so etwas passiert, stehen wir alle zusammen, was schön ist. Denn es ist etwas, was jedem von uns passieren kann… Es ist eine sehr schwierige Situation», seufzte der 24-jährige Mallorquiner. «Ich verstehe es voll, dass Maverick sich nicht gut genug fühlt, um hierher zu kommen. Die Entscheidung von Aprilia ist auch sehr nett, ich glaube, diese Dinge schätzen die Fahrer. Und ich hoffe, dass so etwas nicht noch einmal passiert.»

Stand Fahrer-WM nach 14 von 18 Rennen:

1. Quartararo 234 Punkte. 2. Bagnaia 186. 3. Mir 167. 4. Zarco 141. 5. Miller 140. 6. Binder 124. 7. Aleix Espargaró 104. 8. Viñales 98. 9. Marc Márquez 92. 10. Oliveira 87. 11. Martin 71. 12. Nakagami 70. 13. Rins 68. 14. Pol Espargaró 64. 15. Bastianini 61. 16. Alex Márquez 50. 17. Morbidelli 40. 18. Lecuona 38. 19. Petrucci 37. 20. Marini 28. 21. Rossi 28. 22. Bradl 13. 23. Pirro 8. 24. Pedrosa 6. 25. Savadori 4. 26. Rabat 1.



Konstrukteurs-WM:

1. Ducati 275 Punkte 2. Yamaha 262. 3. Suzuki 184. 4. KTM 178. 5. Honda 148. 6. Aprilia 105.



Team-WM:

1. Monster Energy Yamaha 329 Punkte. 2. Ducati Lenovo 326. 3. Suzuki Ecstar 235. 4. Pramac Racing 216. 5. Red Bull KTM Factory Racing 211. 6. Repsol Honda 163. 7. LCR Honda 120. 8. Aprilia Racing Team Gresini 111. 9. Esponsorama Racing Ducati 89. 10. Tech3 KTM Factory Racing 75. 11. Petronas Yamaha SRT 68.