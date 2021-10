Texas: Bagnaia auf Pole, Startplatz 3 für Márquez

Zum ersten Mal in der Saison 2021 in der ersten Startreihe: Marc Márquez

Erstmals steht beim Texas-GP in Austin nicht Marc Márquez (Honda) auf dem ersten Platz im MotoGP-Grid. Die Pole-Position sicherte sich zum dritten Mal in Folge Ducati-Werksfahrer Francesco Bagnaia.

Alle bisherigen sieben MotoGP-Poles auf dem «Circuit of The Americas» hatte sich Marc Márquez gesichert. Rookie Jorge Martin schnappte sich im ersten Run des Q2 den Austin-König dann auch gleich als Referenz und fuhr in 2:03,278 min die erste Richtzeit. Damit lag der Pramac-Ducati-Jungstar 0,330 sec vor Márquez.

Der Repsol-Honda-Star war in der nächsten fliegenden Runde aber 0,069 sec schneller: Zur Halbzeit der 15-minütigen Session stand seine 2:03,209 min an der Spitze der Zeitenliste. Hinter Márquez und Martin lag LCR-Honda-Pilot Takaaki Nakagami auf Platz 3 (+ 0,090 sec). Johann Zarco war mit 0,170 sec Rückstand Vierter, WM-Leader Fabio Quartararo Fünfter (+ 0,184 sec).

Den zweiten Run eröffneten Pecco Bagnaia, Fabio Quartararo und Johann Zarco jeweils mit Sektorbestzeiten, auch Márquez zog mit einem roten Sektor nach. Bagnaia brannte schließlich eine 2:02,781 min auf den COTA.

Quartararo griff danach noch einmal an, im ersten Sektor lag er vorne, aber am Ende verbesserte der Yamaha-Star seinen zweiten Platz nicht mehr. Selbes galt für Marc Márquez, der aber erstmals seit 441 Tagen wieder in der ersten Startreihe steht.

Für FP3-Dominator Jack Miller verlief das Qualifying dagegen enttäuschend: Er landete nur auf Startplatz 10.

MotoGP-Ergebnis, Austin, Q2 (2. Oktober):

1. Bagnaia, Ducati, 2:02,781 min

2. Quartararo, Yamaha, 2:03,129 min, + 0,348 sec

3. Marc Márquez, Honda, 2:03,209, + 0,428

4. Martin, Ducati, 2:03,278, + 0,497

5. Nakagami, Honda, 2:03,292, + 0,511

6. Zarco, Ducati, 2:03,379, + 0,598

7. Rins, Suzuki, 2:03,453, + 0,672

8. Mir, Suzuki, 2:03,528, + 0,747

9. Marini, Ducati, 2:03,546, + 0,765

10. Miller, Ducati, 2:03,720, + 0,939

11. Binder, KTM, 2:03,781, + 1,000

12. Pol Espargaró, Honda, 2:03,875, + 1,094



Die weitere Startaufstellung:

13. Morbidelli, Yamaha, 2:03,872 min

14. Dovizioso, Yamaha, 2:04,044

15. Alex Márquez, Honda, 2:04,100

16. Bastianini, Ducati, 2:04,118

17. Lecuona, KTM, 2:04,324

18. Oliveira, KTM, 2:04,392

19. Aleix Espargaró, Aprilia, 2:04,419

20. Rossi, Yamaha, 2:04,699

21. Petrucci, KTM, 2:04,829