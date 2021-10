Miguel Oliveira (KTM): «Sturz war nicht hilfreich»

Während Red Bull-KTM-Teamkollege Brad Binder den Weg in das entscheidende MotoGP-Qualifying 2 von Austin fand, musste sich Miguel Oliveira mit Startplatz 18 begnügen.

Miguel Oliveira erlebte zwei harte Trainingstage auf dem «Circuit of the Americas» (COTA) von Austin in Texas. Der Portugiese verfehlte am Ende in Q1 doch klar den Einzug in das Qualifying 2, musste sich mit dem 18. Startplatz abfinden.

Ausgangspunkt des Pechs war für den angehenden Zahnmediziner aber bereits das FP3 am Vormittag, wo er nur um sechs Hundertstel den direkten Einzug in das Q2 verpasste. «Es war ein schwieriges Qualfiying nach den guten Trainings-Sessions und nach dem guten FP4 am Nachmittag und der guten Pace in FP3», räumt Oliveira ein.

«Der Sturz war auch nicht hilfreich. Wir haben recht hohe Mauern vor uns, wenn es um eine einzelne schnelle Runde geht. Es ist schade, denn das Ergebnis reflektiert eigentlich nicht unsere Arbeit und auch nicht meinen Speed. Ok, wir haben morgen noch das Rennen. Ich hoffe, wir können da ein paar Plätze gewinnen und am Ende des Rennens dann auch dort ankommen, wo wir eigentlich hingehören.»

«Ich glaube, dass wir um die Top-10 kämpfen können. Ich freue mich daher auch den Renn-Sonntag.»

Bester KTM-Fahrer in der Startaufstellung von Austin ist Oliveiras südafrikanischer Red Bull-KTM-Teamkollege Brad Binder, der am Sonntag immerhin von Platz 11 losfahren wird.

MotoGP-Ergebnis, Austin, Q2 (2. Oktober):

1. Bagnaia, Ducati, 2:02,781 min

2. Quartararo, Yamaha, 2:03,129 min, + 0,348 sec

3. Marc Márquez, Honda, 2:03,209, + 0,428

4. Martin, Ducati, 2:03,278, + 0,497

5. Nakagami, Honda, 2:03,292, + 0,511

6. Zarco, Ducati, 2:03,379, + 0,598

7. Rins, Suzuki, 2:03,453, + 0,672

8. Mir, Suzuki, 2:03,528, + 0,747

9. Marini, Ducati, 2:03,546, + 0,765

10. Miller, Ducati, 2:03,720, + 0,939

11. Binder, KTM, 2:03,781, + 1,000

12. Pol Espargaró, Honda, 2:03,875, + 1,094



Die weitere Startaufstellung:

13. Morbidelli, Yamaha, 2:03,872 min

14. Dovizioso, Yamaha, 2:04,044

15. Alex Márquez, Honda, 2:04,100

16. Bastianini, Ducati, 2:04,118

17. Lecuona, KTM, 2:04,324

18. Oliveira, KTM, 2:04,392

19. Aleix Espargaró, Aprilia, 2:04,419

20. Rossi, Yamaha, 2:04,699

21. Petrucci, KTM, 2:04,829