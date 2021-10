Hervé Poncharal: «Im Moment einfach nicht genug»

Team-Manager Hervé Poncharal blickt enttäuscht auf das Ergebnis seiner Fahrer in Austin zurück. Iker Lecuona und Danilo Petrucci vom KTM Tech3-Rennstall schafften es dort nicht in die Punkte - zum zweiten Mal in Folge.

Zum zweiten Mal nacheinander hat das KTM Tech3-Team um Hervé Poncharal keine Zähler an einem Rennwochenende geholt. Iker Lecuona fühlte sich nach dem kräftezehrenden Grand Prix in Texas müde und Stallrivale Danilo Petrucci hatte mit Rückenschmerzen zu kämpfen. Am Ende landeten sie auf den Rängen 16 und 18.

Team-Manager Poncharal meinte: «Das war ein weiteres frustrierendes Wochenende. Wir wären froh gewesen, wenn wir wenigstens mit einem unserer beiden Jungs einen Punkt geholt hätten. Es ist frustrierend und ein Déjà-vu. An der Konstanz müssen wir arbeiten, und das ist das Ziel für die nächsten Rennen.»

Der Franzose nahm sich seine Fahrer auch in der Einzelkritik vor und sagte über Lecuonas Auftritt: «Diesmal erwischte Iker keinen idealen Start, was ihm normalerweise sehr gut gelingt. Er brauchte einige Zeit, um ein paar Positionen zu gewinnen. Wir hatten gehofft, dass wir endlich wieder ein paar Punkte holen könnten - das war das Ziel. Aber wie so oft machte Iker in der Mitte des Rennens einen Fehler, und er verlor viel Zeit und einige Positionen. Obwohl er sich noch einmal zurückkämpfte und schneller fuhr als die Jungs vor ihm, gelang es ihm nicht, sie alle einzuholen. Am Ende wurde er 16. Das ist die denkbar schlechteste Position.»

Bei Petrucci lief es andersherum. Der Italiener kam gut weg, hatte aber über die Renndistanz zu große Probleme, erkannte Poncharal: «Danilo hatte dieses Mal einen guten Start, besser als sein Teamkollege. Aber schon bald konnten wir sehen, dass die Pace nachließ. Er schaffte es dennoch, das Rennen zu beenden, aber es gibt nicht viel zu sagen. Aus vielen Gründen war er einfach nicht in der Lage, einen Punkt zu holen.»

Poncharal hofft, dass zeitnah die Wende gelingt. Schließlich geht es in den verbleibenden drei Rennen auch darum, den neunten Rang in der Team-WM zu verteidigen. «Ich weiß, dass unsere beiden Jungs es versucht und gepusht haben, aber im Moment ist das nicht genug. Hoffen wir, dass es nächstes Mal in Italien, beim zweiten Rennen in Misano, wieder etwas besser läuft.»