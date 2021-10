Johann Zarco (Ducati/Sturz): «Ich fühlte mich gut»

In der ersten Hälfte der MotoGP-Saison 2021 war Johann Zarco noch der erste Verfolger von WM-Leader Fabio Quartararo, in Austin schrieb der Pramac-Ducati-Pilot den dritten Nuller in den vergangenen fünf Rennen.

Johann Zarco startete beim Auftakt in Katar mit zwei zweiten Plätzen fulminant in die MotoGP-WM 2021 und führte die Tabelle kurzzeitig sogar an. In Le Mans und Montmeló stand er ebenfalls als Zweiter auf dem Podest, in der zweiten Saisonhälfte gelang ihm aber seit Platz 6 im Österreich-GP kein Top-10-Ergebnis mehr.

Zwischen den Grand Prix in Misano und Austin unterzog sich der 31-jährige Franzose einer Armpump-OP, trotzdem ging er von Startplatz 6 zuversichtlich in den «Red Bull Grand Prix of the Americas», der für ihn dann allerdings schon zu Beginn der fünften Runde vorbei war. Zarco stürzte auf Rang 9 liegend, damit ging es für ihn in der WM-Tabelle hinter seinen Markenkollegen Jack Miller auf Rang 5 zurück.

«Ich bin sehr enttäuscht, weil ich mich ziemlich gut fühlte, auch im Warm-up. Ich erwischte den Start nicht gut, weil ich ein bisschen Spinning hatte. Nach wenigen Runden fand ich eine gute Pace, aber dann überraschte mich der Sturz in Kurve 1», schilderte der Pramac-Ducati-Pilot.

«Darüber bin ich sehr enttäuscht, weil der Arm nach der Operation ziemlich gut reagierte, weshalb ich für das Rennen sehr optimistisch war. Ganz klar endete es nicht so, wie ich es wollte», unterstrich der zweifache Moto2-Weltmeister. «Jetzt habe ich zwei Wochen, um an meiner körperlichen Verfassung zu arbeiten, damit sich der Arm noch besser erholen kann, um die letzten Rennen so gut wie möglich abzuschließen. Zunächst geht es darum, in Misano gut abzuschneiden, wo wir nur ein Monat nach dem ersten Rennen wieder fahren werden. Ich glaube, das wird gut.»



Zur Erinnerung: Den «Gran Premio OCTO di San Marino e della Riviera di Rimini» am 19. September beendete Zarco als Zwölfter, am 24. Oktober folgt der zweite Part des Misano-Doppels 2021.

MotoGP-Ergebnis, Austin (3. Oktober):

1. Marc Márquez, Honda, 20 Runden in 41:41,435 min

2. Quartararo, Yamaha, + 4,679 sec

3. Bagnaia, Ducati, + 8,547

4. Rins, Suzuki, + 11,098

5. Martin, Ducati, + 11,752

6. Bastianini, Ducati, + 13,269

7. Miller, Ducati, + 14,722

8. Mir*, Suzuki, + 13,406

9. Binder, KTM, + 15,832

10. Pol Espargaró, Honda, + 20,265

11. Oliveira, KTM, + 23,055

12. Alex Márquez, Honda, + 24,743

13. Dovizioso, Yamaha, + 25,307

14. Marini, Ducati, + 26,853

15. Rossi, Yamaha, + 28,055

16. Lecuona, KTM, + 30,989

17. Nakagami, Honda, + 35,251

18. Petrucci, KTM, + 42,239

19. Morbidelli, Yamaha, + 49,854

– Aleix Espargaró, Aprilia, 12 Runden zurück

– Zarco, Ducati, 15 Runden zurück



* = Strafe wegen unverantwortlicher Fahrweise, einen Platz zurückversetzt.

Stand Fahrer-WM nach 15 von 18 Rennen:

1. Quartararo 254 Punkte. 2. Bagnaia 202. 3. Mir 175. 4. Miller 149. 5. Zarco 141. 6. Binder 131. 7. Marc Márquez 117. 8. Aleix Espargaró 104. 9. Viñales 98. 10. Oliveira 92. 11. Martin 82. 12. Rins 81. 13. Bastianini 71. 14. Nakagami 70. 15. Pol Espargaró 70. 16. Alex Márquez 54. 17. Morbidelli 40. 18. Lecuona 38. 19. Petrucci 37. 20. Marini 30. 21. Rossi 29. 22. Bradl 13. 23. Pirro 8. 24. Pedrosa 6. 25. Savadori 4. 26. Dovizioso 3. 27. Rabat 1.



Konstrukteurs-WM:

1. Ducati 291 Punkte 2. Yamaha 282. 3. Suzuki 197. 4. KTM 185. 5. Honda 173. 6. Aprilia 105.



Team-WM:

1. Ducati Lenovo 351 Punkte. 2. Monster Energy Yamaha 349. 3. Suzuki Ecstar 256. 4. Pramac Racing 227. 5. Red Bull KTM Factory Racing 223. 6. Repsol Honda 194. 7. LCR Honda 124. 8. Aprilia Racing Team Gresini 111. 9. Esponsorama Racing Ducati 101. 10. Tech3 KTM Factory Racing 75. 11. Petronas Yamaha SRT 72.