Miguel Oliveira (KTM): «Müssen Qualifying verbessern»

Nach Platz 11 in Austin/Texas bemühte sich Red Bull-KTM-Werksfahrer Miguel Oliveira, die positiven Aspekte hervorzuheben. Vor dem zweiten MotoGP-Wochenende in Misano weiß er aber auch, was besser werden muss.

In den letzten vier Rennen vor der Sommerpause landete Miguel Oliveira drei Mal auf dem Podest und einmal auf Rang 5. In den sechs bisher ausgetragenen Grand Prix der zweiten Saisonhälfte gab es für den dreifachen MotoGP-Sieger nach dem FP1-Highsider in Spielberg dagegen nur zweimal Punkte. Platz 11 am vergangenen Sonntag in Austin war sein bestes Ergebnis seit der Dutch TT in Assen Ende Juni.

Dabei fuhr der KTM-Star beim «Red Bull Grand Prix of the Americas» nur von Startplatz 18 los, nachdem er den direkten Q2-Einzug im FP3 um gerade einmal 0,063 sec verpasst hatte und im Q1 gestürzt war: «Sobald wir eine Situation mit mehr Grip für das Motorrad schaffen und die Dinge schneller tun müssen, gerät das gesamte Bike in Schwierigkeiten: Viele Vibrationen, viel Chattering – und ohne etwas anders zu machen als in den Runden zuvor, stürzte ich einfach. Das ist als Fahrer höchst frustrierend, ich kann keinen Weg finden, es zu verhindern – außer langsamer zu fahren. Es ist frustrierend, weil es mein Potenzial nicht zeigt, ich fahre viele gute Runden, aber dann kommt das Qualifying und wir sind am unteren Ende des Klassements zu finden. So sollte es nicht sein. Es lag nicht an den Reifen. Ich glaube, das Paket, das wir im Moment haben, ist keines, das auf einer schnellen Runde performt.»

Angesichts der Ausgangslage konnte der Portugiese mit dem elften Endrang noch gut leben. «Es gab sicher positive Aspekte, wir machten ein paar Plätze gut und wir waren unter Rennbedingungen konkurrenzfähiger als erwartet», unterstrich Oliveira. «Das Rennen war sehr schwierig. Es war schwierig, den Reifenverschleiß vorne auf der rechten Flanke zu managen, am Ende hatte ich nichts mehr übrig. Beim Versuch, näher an Pol [Espargaró] heranzukommen, ging ich in Kurve 12 weit. Danach cruiste ich ins Ziel, aber es gibtsicherlich positive Signale», bekräftigte er. «Wir haben immerhin etwas erreicht, wir haben uns verbessert. Es war ein wichtiger Schritt, wenn man in die Zukunft blickt.»

Das nächste Ziel in naher Zukunft heißt «Gran Premio Nolan del Made in Italy e dell'Emilia-Romagna», denn in zwei Wochen geht es für den MotoGP-Tross zurück nach Misano. Die zweitägigen Testfahrten nach dem Grand Prix auf dem «Misano World Circuit» beendete Oliveira in den Top-10.

Was erwartet der Red Bull-KTM-Werksfahrer von der Rückkehr nach Misano? «Wir müssen sicher im Qualifying besser abschneiden, das ist die erste Priorität. Wir wollen ein Paket haben, das im Hinblick auf die One-Lap-Pace, also auf eine schnelle Runde, gut performt und in der Folge unsere Chancen auf ein besseres Ergebnis im Rennen erhöht. Wir kehren nach dem Test nach Misano zurück, da waren wir konkurrenzfähiger, aber ich würde sagen, im Mittelfeld konkurrenzfähig. Wir müssen mit dem aktuellen Paket das Beste herausholen, weiterhin Informationen und Feedback sammeln und hart arbeiten, damit wir uns für die ausstehenden Rennen verbessern und auch für die nächste Saison eine klare Richtung haben.»



Zur Erinnerung die Startpositionen von Oliveira seit Silverstone: 20, 18, 21 und 18.

Zur Fahrweise der jungen Fahrer in der kleinsten Klasse der Motorrad-WM, die nach dem Horror-Unfall von Austin einmal mehr im Mittelpunkt stand, wollte Oliveira übrigens nichts sagen: «Ich habe keine schönen Kommentare dazu, ich würde wahrscheinlich Dinge sagen, die nicht gut wären», winkte der Moto3-Vizeweltmeister von 2015 bei der Frage ab.

MotoGP-Ergebnis, Austin (3. Oktober):

1. Marc Márquez, Honda, 20 Runden in 41:41,435 min

2. Quartararo, Yamaha, + 4,679 sec

3. Bagnaia, Ducati, + 8,547

4. Rins, Suzuki, + 11,098

5. Martin, Ducati, + 11,752

6. Bastianini, Ducati, + 13,269

7. Miller, Ducati, + 14,722

8. Mir*, Suzuki, + 13,406

9. Binder, KTM, + 15,832

10. Pol Espargaró, Honda, + 20,265

11. Oliveira, KTM, + 23,055

12. Alex Márquez, Honda, + 24,743

13. Dovizioso, Yamaha, + 25,307

14. Marini, Ducati, + 26,853

15. Rossi, Yamaha, + 28,055

16. Lecuona, KTM, + 30,989

17. Nakagami, Honda, + 35,251

18. Petrucci, KTM, + 42,239

19. Morbidelli, Yamaha, + 49,854

– Aleix Espargaró, Aprilia, 12 Runden zurück

– Zarco, Ducati, 15 Runden zurück



* = Strafe wegen unverantwortlicher Fahrweise, einen Platz zurückversetzt.

Stand Fahrer-WM nach 15 von 18 Rennen:

1. Quartararo 254 Punkte. 2. Bagnaia 202. 3. Mir 175. 4. Miller 149. 5. Zarco 141. 6. Binder 131. 7. Marc Márquez 117. 8. Aleix Espargaró 104. 9. Viñales 98. 10. Oliveira 92. 11. Martin 82. 12. Rins 81. 13. Bastianini 71. 14. Nakagami 70. 15. Pol Espargaró 70. 16. Alex Márquez 54. 17. Morbidelli 40. 18. Lecuona 38. 19. Petrucci 37. 20. Marini 30. 21. Rossi 29. 22. Bradl 13. 23. Pirro 8. 24. Pedrosa 6. 25. Savadori 4. 26. Dovizioso 3. 27. Rabat 1.



Konstrukteurs-WM:

1. Ducati 291 Punkte 2. Yamaha 282. 3. Suzuki 197. 4. KTM 185. 5. Honda 173. 6. Aprilia 105.



Team-WM:

1. Ducati Lenovo 351 Punkte. 2. Monster Energy Yamaha 349. 3. Suzuki Ecstar 256. 4. Pramac Racing 227. 5. Red Bull KTM Factory Racing 223. 6. Repsol Honda 194. 7. LCR Honda 124. 8. Aprilia Racing Team Gresini 111. 9. Esponsorama Racing Ducati 101. 10. Tech3 KTM Factory Racing 75. 11. Petronas Yamaha SRT 72.