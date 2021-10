Aldo Drudi: Grafische Hommage an Valentino Rossi

Das Plakat zu Rossis letztem MotoGP-Rennen in Misano

Nach dem zweiten Misano-GP stehen für Valentino Rossi zwar noch zwei weitere MotoGP-Rennen im Kalender seiner Abschiedstournee, vor dem letzten Heimspiel sind in Italien aber schon viele Emotionen im Spiel.

Valentino Rossi selbst verriet kürzlich, das in großen Schritten näher rückende Karriereende als MotoGP-Pilot mache ihm zu schaffen. Vor allem in Italien ist er damit nicht allein, denn der letzte Heim-GP des neunfachen Weltmeisters und 115-fachen GP-Siegers in Misano steht kurz bevor.

Zum Abschied ziert der «Dottore» selbstverständlich auch das Plakat des «Gran Premio Nolan del Made in Italy e dell’Emilia-Romagna» vom 22. bis 24. Oktober 2021. Die Grafik stammt aus der Feder von Aldo Drudi, der auch für Rossis Spezial-Helme oder die farbenfrohe Gestaltung rund um den «Misano World Circuit» verantwortlich zeichnet.

«Es ist ein wichtiger Anlass: Valentino Rossi wird auf der Heimstrecke gefeiert, vor seinen Fans, es ist ein spezieller Event», hielt Drudi fest. «Die dominierende Farbe ist gelb, das einzige Sujet ist Valentino Rossi, in einer Position, die anders ist als gewohnt – kein ‚Racing‘, sondern eine Geste des Grußes, kein Jubel, sondern die Beziehung zwischen ihm und dem Publikum, das sich im Hintergrund erahnen lässt», erklärte der Designer.

Hinter der Grafik und dem Schriftzug «Che storia…» verbirgt sich eine Botschaft: «Die Lettern sind die der alten Filmplakate, sie verweisen auf eine Geschichte, die vor vielen Jahren begonnen hat – von damals bis zum heutigen Bild. ‚Che storia‘, was für eine Geschichte, mit den drei Punkten, die sich der Zukunft zuwenden. Ein ruhmreiches Kapitel geht zu Ende, die Geschichte öffnet sich jetzt aber etwas anderem», so die Interpretation von Drudi. «Es ist eine Hommage, mit den charakteristischen Farb- und Grafikelementen, mit denen er in der Welt bekannt geworden ist.»

Stand Fahrer-WM nach 15 von 18 Rennen:

1. Quartararo 254 Punkte. 2. Bagnaia 202. 3. Mir 175. 4. Miller 149. 5. Zarco 141. 6. Binder 131. 7. Marc Márquez 117. 8. Aleix Espargaró 104. 9. Viñales 98. 10. Oliveira 92. 11. Martin 82. 12. Rins 81. 13. Bastianini 71. 14. Nakagami 70. 15. Pol Espargaró 70. 16. Alex Márquez 54. 17. Morbidelli 40. 18. Lecuona 38. 19. Petrucci 37. 20. Marini 30. 21. Rossi 29. 22. Bradl 13. 23. Pirro 8. 24. Pedrosa 6. 25. Savadori 4. 26. Dovizioso 3. 27. Rabat 1.



Konstrukteurs-WM:

1. Ducati 291 Punkte 2. Yamaha 282. 3. Suzuki 197. 4. KTM 185. 5. Honda 173. 6. Aprilia 105.



Team-WM:

1. Ducati Lenovo 351 Punkte. 2. Monster Energy Yamaha 349. 3. Suzuki Ecstar 256. 4. Pramac Racing 227. 5. Red Bull KTM Factory Racing 223. 6. Repsol Honda 194. 7. LCR Honda 124. 8. Aprilia Racing Team Gresini 111. 9. Esponsorama Racing Ducati 101. 10. Tech3 KTM Factory Racing 75. 11. Petronas Yamaha SRT 72.