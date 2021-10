RNF-Team vereinbart Yamaha-Vertrag für nur ein Jahr

Die Yamaha Motor Company hat mit dem neuen RNF-MotoGP-Team ein Agreement für 2022 unterschrieben. Es soll auf zwei weitere Jahre ausgedehnt werden. Fahrer: Andrea Dovizioso und Darryn Binder.

Die Yamaha Motor Co., Ltd. und die Rennfirma RNF Racing Ltd. von Razlan Razali haben einen Ein-Jahres-Vertrag unterschrieben für die MotoGP-WM und den Piloten Andrea Dovizioso und Darryn Binder. Yamaha wird YZR-M1-Bikes liefern. Bei der neuen Partnerschaft wurden Optionen für 2023 und 2024 vereinbart. Zuvor hatte Yamaha mit dem bisherigen Team-Eigentümer Sepang Circuit einen Drei-Jahres-Vertrag unterzeichnet gehabt.

Die Yamaha Motor Co. Ltd. freut sich über die Einigung mit RNF Racing Ltd. Dieses neu gebildete Team wird 2022 das einzige Yamaha-Kundenteam bilden.

Das Sepang Racing Team (SRT) hat durch das RNF MotoGP Team, das sich im Besitz des ehemaligen Sepang International Circuit-CEO Razlan Razali befindet, einen neuen Eigentümer gefunden. Der Malaysier wird als Team Principal weiter das Kommando führen und als Independent Team in der «premier class» der MotoGP World Championship bis 2026 auftreten.

Vorläufig erstreckt sich die Zusammenarbeit mit Yamaha für das «satellite team leasing» der Yamaha YZR-M1-Motorräder nur auf die Saison 2022.

LIN JARVIS

MANAGING DIRECTOR, YAMAHA MOTOR RACING:

«Wir sind sehr froh, dass wir unsere Partnerschaft mit dem neuen RNF MotoGP Team fortführen können. Als Razlan Razali und das Sepang Racing Team ihr MotoGP-Abenteuer vor der Saison 2019 begannen, hat niemand erwartet, dass sie die MotoGP-Klasse im Sturm erobern würden. Schon 2019 ist eindrucksvoll verlaufen, 2020 waren die Resultate sogar außergewöhnlich. Sie haben die Professionalität und die Qualität des Teams bestätigt, das künftig auf den Namen RNF MotoGP Team hören wird.»

Jarvis sagt, die Kern-DNA des Teams lebe weiter. «Deshalb machen wir mit RNF als unser offiziell unterstütztes Satellitenteam weiter. Yamaha hat immer klargestellt, dass wir vier Motorräder im Grid haben wollen: Zwei Bikes im Factory Team und zwei im Independent Team. Wir werden alles tun, um das RNF Racing Team bestmöglich zu unterstützen, wenn es darum geht, seine Ziele zu erreichen und in dieser Gehschule neue Talente für Yamaha in der MotoGP auszubilden.»

RAZLAN RAZALI

FOUNDER & TEAM PRINCIPAL, RNF RACING LTD:

«Wir haben heute den ersten historischen Meilenstein für das neue RNF MotoGP Team gesetzt. Ich kann das Saisonende schon gar nicht mehr erwarten, um dann das neue Abenteuer zu beginnen.»

Razali weiter: «Wir möchten uns bei Yamaha für das Vertrauen bedanken. Die gemeinsamen Erfolge ind en letzten drei Jahren sprechen für sich – mit Siegen, Podiumsplätzen, Pole-Positions und Rookie-Awards, die unvergesslich bleiben und uns für die Zukunft immens motivieren. Wir werden ein neues 'rider line-up' haben und planen ein konkurrenzfähiges Comeback mit Yamaha für die Saison 2022.»

Zur Erinnerung: Petronas-Yamaha hat bereits 2019 mit Rookie Fabio Quartararo für zweite und zwei dritte Plätze erobert. 2020 gewann der Franzose und Teamkollege Franky Morbidelli je drei Grand Prix, der Italiener wurde Vizeweltmeister.