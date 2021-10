Misano, FP2: Miller Schnellster, Quartararo auf P16

Jack Miller beendet den Freitag beim Emilia Romagna-GP mit Tagesbestzeit. In den Top-10 sind mit Ducati, Aprilia und KTM nur drei Hersteller vertreten.

Nach den teils heftigen Niederschlägen zur Mittagszeit hatte der Regen zum Start der FP2-Sessions zwar aufgehört, die Strecke war aber noch nass. Die Zeiten fielen am Nachmittag trozdem schnell: WM-Leader Fabio Quartararo etwa schob sich in der dritten Runde in die Top-10 der kombinierten Zeitenliste nach vorne.



Die überlegene FP1-Bestzeit von Johann Zarco hatte auch nur vier Runden Bestand, sein Ducati-Markenkollege Jack Miller löste ihn an der Spitze ab und schraubte die Richtzeit auf eine 1:41,547 min nach unten.

Einzig Zarco hielt sich zur Halbzeit der 45-minütigen Session noch mit seiner Vormittagszeit in den Top-10 – sogar auf Platz 2. Miller legte an der Spitze noch eine 1:41,305 min nach.



Dahinter komplettierten 15 Minuten vor Schluss Iker Lecuona, Pecco Bagnaia, Miguel Oliviera, Joan Mir, Alex Márquez, Marc Márquez, Alex Rins und Luca Marini die Top-10.



Pol Espargaró stürzte in Kurve 13.

Die Ideallinie trocknete im Sonnenschein immer weiter ab, Slick-Reifen waren aber auch in den finalen fünf Minuten keine Option mehr. Sollte es aber wie angekündigt auch am Samstagvormittag regnen, könnten die FP2-Zeiten trotzdem schon über den direkten Q2-Einzug entscheiden.

Aprilia-Wildcard-Fahrer Lorenzo Savadori und Pramac-Ducati-Jungstar Jorge Martin schoben sich noch in die Top-10. Pecco Bagnaia zeigte einen schnellsten Sektor, überfuhr aber die «track limits», weshalb die Rundenzeit aus der Wertung genommen wurde. Im Finish warf zunächst Danilo Petrucci Marc Márquez aus den vorläufigen Q2-Plätzen und Aleix Esparagaró stürmte im letzten Versuch nach einem durchwachsenen Trainingstag noch auf Rang 3.



WM-Leader Fabio Quartararo muss als 16. auf gute Verhältnisse im FP3 am Samstagvormittag hoffen. Valentino Rossi kam am Freitag nicht über Rang 22 hinaus.

MotoGP Misano, kombinierte Zeiten nach FP2 (22. Oktober):

1. Miller, Ducati, 1:41,305 min

2. Zarco, Ducati, + 0,927 sec

3. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,986

4. Lecuona, KTM, + 1,271

5. Oliveira, KTM, + 1,286

6. Marini, Ducati, + 1,296

7. Savadori, Aprilia, + 1,310

8. Bagnaia, Ducati, + 1,364

9. Petrucci, KTM, + 1,470

10. Martin, Ducati, + 1,504

11. Mir, Suzuki, + 1,537

12. Bastianini, Ducati, + 1,537

13. Alex Márquez, Honda, + 1,574

14. Marc Márquez, Honda, + 1,578

15. Rins, Suzuki, + 1,639

16. Quartararo, Yamaha, + 1,792

17. Binder, KTM, + 1,932

18. Pirro, Ducati, + 2,108

19. Pol Espargaró, Honda, + 2,165

20. Morbidelli, Yamaha, + 2,280

21. Viñales, Aprilia, + 2,374

22. Rossi, Yamaha, + 2,484

23. Nakagami, Honda, + 2,770

24. Dovizioso, Yamaha, + 3,338

Moto3 Misano, kombinierte Zeiten nach FP2 (22. Oktober):

1. Migno, Honda, 1:52,529 min

2. Acosta, KTM, + 0,007 sec

3. Surra, Honda, + 0,278

4. Sasaki, KTM, + 0,820

5. Salac, KTM, + 0,833

6. Antonelli, KTM, + 0,888

7. Aji, Honda, + 0,900

8. Guevara, GASGAS, + 0,917

9. Kunii, Honda, + 1,062

10. Nepa, KTM, + 1,066

11. Holgado, KTM, + 1,122

12. Izdihar, Honda, + 1,141

13. Toba, KTM, + 1,178

14. Suzuki, Honda, + 1,208

15. Riccardo Rossi, KTM, + 1,306



Ferner:

23. Foggia, Honda, + 1,937

24. Kofler, KTM, + 2,017