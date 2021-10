Marc Márquez (14.): Durch Bike-Wechsel Zeit verloren

Am Freitag hatte Marc Márquez noch Probleme in Misano

Marc Márquez hat es nicht geschafft, am Freitag noch eine schnelle Runde zu drehen. Er landete in Misano nach zwei Trainingseinheiten auf P14. Das lag auch daran, dass der Spanier im FP2 häufig das Motorrad wechselte.

Nach Plan ist der Freitag in Misano für Marc Márquez nicht verlaufen. Der Spanier gab zu, dass er sich den Tag anders vorgestellt hatte. In der kombinierten Zeitenliste landete er auf dem 14. Platz.

«Leider ist es nicht so gelaufen, wie wir uns das vorgestellt haben. Ich habe mich bei der ersten Ausfahrt am Nachmittag ganz gut gefühlt, aber dann kam ich in die Box und habe das Motorrad gewechselt. Mit dem anderen Setup war nicht zufrieden und deswegen kam ich wieder rein. Ich habe dadurch viel Zeit verloren, weil es sich komisch angefühlt hat. Ich habe es auch nicht geschafft, auf der abtrocknenden Strecke eine schnelle Runde hinzulegen», haderte Marc Márquez.

Normalerweise fühlt er sich unter diesen Bedingungen wohl. Gemeinsam mit seiner Crew befindet er sich auf Spurensuche, weshalb es in den ersten beiden Einheiten noch nicht lief. «Ich weiß nicht, woran es liegt, aber auf dieser Strecke haben wir mehr Probleme und sind nicht so schnell wie die anderen Piloten. Unsere Aufgabe besteht darin, zu verstehen, warum wir nicht auf dem Level der Rivalen sind - schließlich haben alle Honda-Fahrer Schwierigkeiten», erklärt Márquez.

Das Problem, an dem es zu arbeiten gilt, ist das Heck und die Verbindung zum Hinterreifen. «Wir müssen das hinbekommen und deswegen war der Freitag auch wichtig. Wir wissen nämlich alle nicht, wie die Bedingungen am Samstag sein werden», sagte Márquez.

Eine weitere Entscheidung muss er ebenfalls noch treffen. «Ich bin zum einen mit dem Chassis unterwegs gewesen, mit dem ich in Austin gefahren bin. Aber ich habe auch das Chassis genutzt, mit dem ich beim Test unterwegs war. Das hat auch Pol. Wir müssen jetzt schauen, welchen Weg wir verfolgen», sagte Márquez. Eine Entscheidung sei dahingehend bislang noch nicht gefallen.

MotoGP Misano, kombinierte Zeiten nach FP2 (22. Oktober):

1. Miller, Ducati, 1:41,305 min

2. Zarco, Ducati, + 0,927 sec

3. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,986

4. Lecuona, KTM, + 1,271

5. Oliveira, KTM, + 1,286

6. Marini, Ducati, + 1,296

7. Savadori, Aprilia, + 1,310

8. Bagnaia, Ducati, + 1,364

9. Petrucci, KTM, + 1,470

10. Martin, Ducati, + 1,504

11. Mir, Suzuki, + 1,537

12. Bastianini, Ducati, + 1,537

13. Alex Márquez, Honda, + 1,574

14. Marc Márquez, Honda, + 1,578

15. Rins, Suzuki, + 1,639

16. Quartararo, Yamaha, + 1,792

17. Binder, KTM, + 1,932

18. Pirro, Ducati, + 2,108

19. Pol Espargaró, Honda, + 2,165

20. Morbidelli, Yamaha, + 2,280

21. Viñales, Aprilia, + 2,374

22. Rossi, Yamaha, + 2,484

23. Nakagami, Honda, + 2,770

24. Dovizioso, Yamaha, + 3,338