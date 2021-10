Miguel Oliveira (KTM/5.): «Ein gutes Gefühl zum Bike» 22.10.2021 - 17:29 Von Nora Lantschner

© KTM/Rob Gray (Polarity Photo) Miguel Oliveira vor Iker Lecuona

Red Bull-KTM-Werksfahrer Miguel Oliveira war am Freitag beim Emilia Romagna-GP in Misano als Fünfter einer von drei RC16-Piloten in den vorläufigen Top-10.