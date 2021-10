Luca Marinis Wunsch: Kein Regen am Samstag 22.10.2021 - 16:42 Von Maximilian Wendl

© Gold & Goose Luca Marini fühlte sich auf der nassen Strecke wohl

Im Nassen war Luca Marini in Misano am Freitag stark. Er landete auf dem sechsten Platz in der kombinierten Zeitenliste. Trotzdem wünscht er sich für das restliche Wochenende trockene Bedingungen.