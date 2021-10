Jack Miller (1.): «Verfügen über das beste Paket» 22.10.2021 - 17:35 Von Maximilian Wendl

© Gold & Goose Jack Miller macht sich bereit © Gold & Goose Auf der Strecke kam der Australier gut zurecht Zurück Weiter

Jack Miller weiß zwar nicht, was der Freitag ihm in Misano gebracht hat, aber in der kombinierten Zeitenliste landete er trotzdem an der Spitze. Die Gründe sieht er in erster Linie bei seiner Ducati.