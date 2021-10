Jorge Martin (10./Ducati): «Motocross hilft mir sehr»

Nach einem verregneten MotoGP-Trainingstag auf dem Misano World Circuit war das Pramac Ducati-Team mit der Performance der Fahrer zufrieden. Rookie Jorge Martin nutze die Bedingungen, um seine Skills zu verbessern.

Pramac Ducati-Fahrer Jorge Martin beendete den ersten Tag auf dem Misano World Circuit am Freitag auf dem zehnten Platz, bei durchgehend nassen Streckenbedingungen fehlten ihm 1,5 Sekunden auf die Bestzeit von Ducati-Kollege Jack Miller. Zuvor hatte der Spanier im ersten freien Training der MotoGP-Klasse den vierten Rang erreicht, seine beste Rundenzeit in FP2 war jedoch über eine Sekunde schneller als am Morgen.



«Der Tag war sehr gut, ich hatte Probleme im Nassen über die ganze Saison, deshalb war es wichtig, einen Schritt nach vorne zu machen. Am Morgen war ich Vierter, später waren es gemischte Bedingungen und es kam darauf an, am richtigen Zeitpunkt zur Stelle zu sein. Wenn es am Samstag Nass sein wird, sind wir in Q2, ansonsten müssen wir noch etwas kämpfen.»

In den letzten Wochen fiel auf, dass der Spanier immer mehr trainieren konnte. In den sozialen Medien war er häufig mit einem Motocross-Bike auf der Piste. Ist seine schwere Verletzung mittlerweile gute verheilt? «Ich bin zuletzt Motocross gefahren und es war ein größerer Schritt zur immer besser werdenden körperlichen Verfassung. Ich bin zwar nicht bei 100 Prozent, aber ich komme immer näher dort hin und bei jedem Rennen fühle ich mich etwas besser. Ich muss auf meine Muskulatur aufpassen, indem ich meine Energie sinnvoll einteile an einem Wochenende», sagte der 23-Jährige am Freitag.

«An diesem Tag hatte ich etwas Glück, denn es war aufgrund der Streckenbedingungen körperlich nicht so anstrengend», gab er zu und fügte an: «Wenn ich an Portimão und Valencia denke, weiß ich, dass es hart werden wird. Motocross hilft mir sehr und es macht mich fitter für die Rennen.»

Martin weiter: «Drei Knochen in meiner rechten Hand waren gebrochen und deshalb machte ein Muskel sehr große Probleme, die nahe liegende Muskulatur brachte ebenfalls starke Schmerzen.»



In der MotoGP-Gesamtwertung liegt das Pramac-Team als bestes Privatteam 123 Zähler vor LCR Honda, nach dem Misano-Wochenende sind theoretisch noch 90 Zähler zu holen, es ist als sehr wahrscheinlich, dass die Mannschaft mit Johann Zarco und Jorge Martin am Sonntag etwas zu feiern hat. «Es wäre sehr schön, wenn wir an diesem Wochenende den Team-Titel gewinnen könnten, denn wir haben hart dafür gearbeitet und Zarco ist wieder sehr stark. Ich hoffe, dass ich ebenfalls schnell sein werde, um am Sonntag ein gutes Rennen abzuliefern», sagte der Spanier.

Was brachte es dem Ducati-Fahrer, dass er vor fünf Wochen bereits einmal auf der Strecke war? «Wichtig für uns war es, den Streckenverlauf mit dem MotoGP-Bike zu kennen», betonte er. «Als Rookie kommst du normalerweise immer zu einer neuen Strecke und man kennt nur die Aufnahmen der anderen Fahrer und wir müssen sehr viel anpassen. Wenn man zum zweiten Mal zu einer Strecke kommt, sind es nur die Details, die noch verändert werden müssen und man kennt sich schon aus. Wenn wir im nächsten Jahr zu den Strecken kommen, haben wir bereits die Mappings und wir wissen, wo wir beginnen müssen. Mein Team hilft mir sehr.»

MotoGP Misano, kombinierte Zeiten nach FP2 (22. Oktober):

1. Miller, Ducati, 1:41,305 min

2. Zarco, Ducati, + 0,927 sec

3. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,986

4. Lecuona, KTM, + 1,271

5. Oliveira, KTM, + 1,286

6. Marini, Ducati, + 1,296

7. Savadori, Aprilia, + 1,310

8. Bagnaia, Ducati, + 1,364

9. Petrucci, KTM, + 1,470

10. Martin, Ducati, + 1,504

11. Mir, Suzuki, + 1,537

12. Bastianini, Ducati, + 1,537

13. Alex Márquez, Honda, + 1,574

14. Marc Márquez, Honda, + 1,578

15. Rins, Suzuki, + 1,639

16. Quartararo, Yamaha, + 1,792

17. Binder, KTM, + 1,932

18. Pirro, Ducati, + 2,108

19. Pol Espargaró, Honda, + 2,165

20. Morbidelli, Yamaha, + 2,280

21. Viñales, Aprilia, + 2,374

22. Rossi, Yamaha, + 2,484

23. Nakagami, Honda, + 2,770

24. Dovizioso, Yamaha, + 3,338

MotoGP-Ergebnis, FP1, Misano (22. Oktober):

1. Zarco, Ducati, 1:42,374 min

2. Marc Márquez, Honda, + 1,417 sec

3. Miller, Ducati, + 1,625

4. Martin, Ducati, + 1,667

5. Morbidelli, Yamaha, + 1,680

6. Bagnaia, Ducati, + 1,809

7. Oliveira, KTM, + 1,869

8. Petrucci, KTM, + 1,950

9. Lecuona, KTM, + 2,031

10. Mir, Suzuki, + 2,139

11. Marini, Ducati, + 2,201

12. Rossi, Yamaha, + 2,377

13. Pirro, Ducati, + 2,514

14. Alex Márquez, Honda, + 2,637

15. Pol Espargaró, Honda, + 2,830

16. Rins, Suzuki, + 2,847

17. Viñales, Aprilia, + 3,071

18. Quartararo, Yamaha, + 3,103

19. Bastianini, Ducati, + 3,242

20. Aleix Espargaró, Aprilia, + 3,282

21. Dovizioso, Yamaha, + 3,507

22. Nakagami, Honda, + 3,672

23. Binder, KTM, + 3,778

24. Savadori, Aprilia, + 4,592

