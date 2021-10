Misano, FP1: Zarco (Ducati) auf nasser Strecke vorne

Die MotoGP-Asse sind zurück in Misano: Johann Zarco startete mit FP1-Bestzeit in den Emilia Romagna-GP 2021 und hängte dabei die gesamte Konkurrenz – angeführt von Marc Márquez – um 1,4 Sekunden ab.

Auf nasser Fahrbahn und bei leichtem Regen begann am Freitag der «Gran Premio Nolan del Made in Italy e dell’Emilia-Romagna» mit 24 MotoGP-Piloten, weil Michele Pirro (Ducati) und Lorenzo Savadori (Aprilia) beim Heimrennen mit einer Wildcard dabei sind. Bereits nach fünf Minuten wurde Alex Márquez in Kurve 2 bei niedrigem Tempo per Highsider von seiner LCR-Honda abgeworfen, wenig später stürzte Brad Binder (KTM) in Kurve 8. An der RS-GP von Aleix Espargaró wurde in der Aprilia-Box unterdessen nach einer abgebrochenen Out-Lap eifrig gearbeitet.

Nach den ersten 15 Minuten führten die Ducati-Werksfahrer die Zeitenliste an: Jack Miller lag mit einer 1:43,999 min 0,407 sec vor Pecco Bagnaia. Dahinter folgten Red Bull-KTM-Werksfahrer Miguel Oliveira (+ 0,426) und Austin-Sieger Marc Márquez (+ 1,096 sec). Yamaha-Star Fabio Quartararo, der am Sonntag seinen ersten Matchball im Kampf um den MotoGP-Titel 2021 hat, lag als Neunter 1,989 sec zurück.

Weil der Regen stärker wurde, herrschte auf der Strecke zur Halbzeit der 45-minütigen Session wenig Betrieb. Laut aktuellen Wetterprognosen sollen die Niederschläge in Misano übrigens gegen 15 Uhr nachlassen, auch am Samstagvormittag ist weiterer Regen allerdings nicht auszuschließen. Für den Renntag dagegen ist strahlender Sonnenschein vorhergesagt.

Erst in der letzten Viertelstunde fuhr Aleix Espargaró schließlich mehrere Runden am Stück, sieben Minuten vor Schluss übernahm Johann Zarco die Spitze und schraubte die Bestzeit in der nächsten Runden immer weiter nach unten – am Ende stand beim Pramac-Ducati-Fahrer eine 1:42,374 min zu Buche.

Bagnaia stürzte vier Minuten vor Schluss auf einer schnellen Runde in Kurve 8, damit war seine Session vorbei. Savadori sorgte wenig später in Kurve 10 für gelbe Flaggen.

Im Finish schob sich Marc Márquez noch auf Platz 2 nach vorne, Franco Morbidelli und Jorge Martin wechselten sich auf Rang 4 ab und schoben damit ein von Oliveira angeführtes KTM-Trio nach hinten. Valentino Rossi schien kurzzeitig auf Platz 10 auf, wurde dann aber noch auf P12 verdrängt. WM-Leader Quartararo fiel bis auf Rang 18 zurück.

MotoGP-Ergebnis, FP1, Misano (22. Oktober):

1. Zarco, Ducati, 1:42,374 min

2. Marc Márquez, Honda, + 1,417 sec

3. Miller, Ducati, + 1,625

4. Martin, Ducati, + 1,667

5. Morbidelli, Yamaha, + 1,680

6. Bagnaia, Ducati, + 1,809

7. Oliveira, KTM, + 1,869

8. Petrucci, KTM, + 1,950

9. Lecuona, KTM, + 2,031

10. Mir, Suzuki, + 2,139

11. Marini, Ducati, + 2,201

12. Rossi, Yamaha, + 2,377

13. Pirro, Ducati, + 2,514

14. Alex Márquez, Honda, + 2,637

15. Pol Espargaró, Honda, + 2,830

16. Rins, Suzuki, + 2,847

17. Viñales, Aprilia, + 3,071

18. Quartararo, Yamaha, + 3,103

19. Bastianini, Ducati, + 3,242

20. Aleix Espargaró, Aprilia, + 3,282

21. Dovizioso, Yamaha, + 3,507

22. Nakagami, Honda, + 3,672

23. Binder, KTM, + 3,778

24. Savadori, Aprilia, + 4,592

Moto3-Ergebnis, FP1, Misano (22. Oktober):

1. Migno, Honda, 1:52,529 min

2. Surra, Honda, + 0,278 sec

3. Salac, KTM, + 0,833

4. Aji, Honda, + 0,900

5. Guevara, GASGAS, + 0,917

6. Izdihar, Honda, + 1,141

7. Toba, KTM, + 1,178

8. Nepa, KTM, + 1,187

9. Fellon, Honda, + 1,316

10. Antonelli, KTM, + 1,363

11. Masia, KTM, + 1,520

12. Suzuki, Honda, + 1,659

13. Artigas, Honda, + 1,701

14. Kunii, Honda, + 1,713

15. Acosta, KTM, + 1,748

16. Darryn Binder, Honda, + 2,036

17. Foggia, Honda, + 2,153



Ferner:

22. Kofler, KTM, + 2,581