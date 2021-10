Valentino Rossi: Woran sich die Fans erinnern sollen

Zwei Grand Prix als aktiver MotoGP-Fahrer stehen für Superstar Valentino Rossi zwar noch an, der große Abschied vor heimischer Kulisse in Misano weckte bei ihm und seinen vielen Fans aber schon große Emotionen.

Valentino Rossi feierte in Misano nach der Zieldurchfahrt mit seinen treuen Fans und seinen langjährigen Wegbegleitern eine emotionale Abschiedsparty. Das VR46-Team hatte ihn zuvor schon mit einem gelben Spezialdesign samt «Grazie Vale»-Schriftzug überrascht, alle Teammitglieder, Freundin Francesca Sofia und die engsten Freunde waren passend dazu gekleidet und erwarteten den Yamaha-Star auf der Auslaufrunde.

«Der Sonntag war natürlich unvergesslich, weil es das letzte Rennen in Misano war – mit den gelben Bikes, dazu trugen alle meine Freunde die gelben T-Shirts, wo auch ‚Grazie Vale‘ draufstand. Das war eine schöne Überraschung. Auch die Flugshow der Frecce Tricolori im Grid war sehr aufregend», schwärmte der 115-fache GP-Sieger. «Während der Ehrenrunde blieb ich vor unserer Tribüne stehen, mit unseren Fans, ich warf sogar den Helm ins Publikum – an all diese Dinge werde ich mich erinnern.»

Zum MotoGP-Abschiedsrennen des 42-jährigen Italieners auf heimischem Boden lief am vergangenen Sonntag auch jede Menge Prominenz aus Sport und Politik auf: So wurde dem neunfachen Weltmeister von Italiens Außenminister Luigi Di Maio im Beisein von Sport-Unterstaatsekretärin Valentina Vezzali und CONI-Präsident Giovanni Malagò eine eigens von Aldo Drudi geschaffene Trophäe übergeben – als «Ikone des Made in Italy in der Welt».

Dazu gab es ein Feuerwerk und tosenden Jubel der Fans, immerhin waren die 35.000 zugelassen Zuschauer, großteils gelb gekleidet, eigens dazu aufgefordert worden, nach dem Rennen noch auf die Zeremonie zu warten.

«Das war schön», kommentierte der «Dottore» die Ehrung. «Ich bin einer der bekanntesten italienischen Sportler in der Welt, was mich glücklich macht. Das war schön am Sonntag. Ich versuchte den Tag zu genießen, es waren schöne Momente», bekräftigte er.

Woran sollen sich die Fans in 20 Jahren erinnern, wenn sie zum Misano-GP kommen und den Namen Rossi hören? «Misano ist mein Heim-GP, es ist wirklich meine Heimstrecke, nur zehn Kilometer von meinem Haus entfernt. Wir haben das große Glück, so eine Strecke in der Nähe zu haben. Es fühlt sich wie zu Hause an», schickte Vale voraus.

«Wir fahren hier seit 2007, also nicht meine gesamte Karriere lang, aber ich konnte hier dreimal gewinnen und vor allem der letzte Sieg 2014 war großartig. Ich hoffe, dass sich die Leute daran erinnern werden – an all die guten Rennen, die Kämpfe und die Freude. Ich glaube, viele Fans, die wegen mir MotoGP schauten, genossen viele meiner Rennen. Ich hoffe, dass sie sich an diese Momente erinnern werden – wie am Sonntag in Misano, denn auch das war ein guter Moment», ergänzte Rossi.

MotoGP-Ergebnis, Misano (24. Oktober):

1. Marc Márquez, Honda, 27 Runden in 41:52,830 min

2. Pol Espargaró, Honda, + 4,859 sec

3. Bastianini, Ducati, + 12,013

4. Quartararo, Yamaha, + 12,775

5. Zarco, Ducati, + 16,458

6. Rins, Suzuki, + 17,669

7. Aleix Espargaró, Aprilia, + 18,468

8. Viñales, Aprilia, + 18,607

9. Marini, Ducati, + 25,417

10. Rossi, Yamaha, + 27,735

11. Binder, KTM, + 27,879

12. Pirro, Ducati, + 28,137

13. Dovizioso, Yamaha, + 41,413

14. Morbidelli, Yamaha, + 42,830

15. Nakagami, Honda, + 1:22,462

Stand Fahrer-WM nach 16 von 18 Rennen:

1. Quartararo 267 Punkte (Weltmeister). 2. Bagnaia 202. 3. Mir 175. 4. Zarco 152. 5. Miller 149. 6. Marc Márquez 142. 7. Binder 136. 8. Aleix Espargaró 113. 9. Viñales 106. 10. Oliveira 92. 11. Rins 91. 12. Pol Espargaró 90. 13. Bastianini 87. 14. Martin 82. 15. Nakagami 71. 16. Alex Márquez 54. 17. Morbidelli 42. 18. Lecuona 38. 19. Petrucci 37. 20. Marini 37. 21. Rossi 35. 22. Bradl 13. 23. Pirro 12. 24. Pedrosa 6. 25. Dovizioso 6. 26. Savadori 4. 27. Rabat 1.



Konstrukteurs-WM:

1. Ducati 307 Punkte 2. Yamaha 295. 3. Suzuki 207. 4. Honda 198. 5. KTM 190. 6. Aprilia 114.



Team-WM:

1. Ducati Lenovo 364. 2. Monster Energy Yamaha 351 Punkte. 3. Suzuki Ecstar 266. 4. Repsol-Honda 239. 5. Pramac Racing 238. 6. Red Bull KTM Factory Racing 228. 7. Aprilia Racing Team Gresini 128. 8. LCR Honda 125. 9. Esponsorama Racing 124. 10. Petronas Yamaha SRT 81. 11. Tech3 KTM Factory Racing 75.