Maverick Viñales zur RS-GP: «Großes Potenzial»

Aprilia-Neuzugang Maverick Viñales fuhr in Misano als Achter seinen ersten Top-10-Platz auf der RS-GP ein. Kann das aktuelle MotoGP-Bike aus Noale auch Rennen gewinnen?

Beim ganzen Trubel um den neuen Weltmeister Fabio Quartararo, dem dritten Saisonsieg von Comeback-Mann Marc Márquez und dem Abschied von Valentino Rossi vor heimischer Kulisse ging beim zweiten Misano-GP fast unter, dass Maverick Viñales in seinem dritten Rennen auf der Aprilia erstmals in die Top-10 vorstieß – und das von Startplatz 19.



Danach erklärte der 26-jährige Spanier sogar: «Wenn wir aus der zweiten oder dritten Reihe losgefahren wären, dann hätten wir vielleicht auch um den dritten oder vierten Platz fahren können.»

Wie groß ist also das Potenzial der RS-GP? Kann das aktuelle Motorrad aus Noale Rennen gewinnen? «Der Punkt ist, dass ich nicht weiß, wie weit ich kommen kann», antwortete Viñales. «Ich fühle aber, dass wir großes Potenzial haben können. Denn ich kenne das Motorrad nicht. Ich habe auch mit dem Team darüber geredet, ich fahre meine schnelle Runde mit sieben Runden auf dem Reifen. Das bedeutet, dass großes Potenzial vorhanden ist. Ich muss nur verstehen, wie ich es auf der Strecke herausholen kann.»



«Auf Seites des Teams müssen sie zudem verstehen, sich an mich anzupassen. Denn sie waren bisher ganz andere Fahrer mit einer anderen Fahrweise gewohnt», ergänzte der neunfache MotoGP-Sieger.

Viñales will sich auch weiterhin «Schritt für Schritt» vorarbeiten. «Ich glaube, das Potenzial ist groß, ich brauche einfach nur Runden und ich muss verstehen, wie ich pushe. Wenn ich im Moment pushe, unterlaufen mir viele Fehler. Wenn ich erst einmal dazu in der Lage sein werde, eine Runde zu absolvieren, in der ich voll pushe, in jeder Kurve, dann glaube ich, wird auch das Ergebnis kommen. Davon bin ich ziemlich überzeugt», betonte der Jungvater.

MotoGP-Ergebnis, Misano (24. Oktober):

1. Marc Márquez, Honda, 27 Runden in 41:52,830 min

2. Pol Espargaró, Honda, + 4,859 sec

3. Bastianini, Ducati, + 12,013

4. Quartararo, Yamaha, + 12,775

5. Zarco, Ducati, + 16,458

6. Rins, Suzuki, + 17,669

7. Aleix Espargaró, Aprilia, + 18,468

8. Viñales, Aprilia, + 18,607

9. Marini, Ducati, + 25,417

10. Rossi, Yamaha, + 27,735

11. Binder, KTM, + 27,879

12. Pirro, Ducati, + 28,137

13. Dovizioso, Yamaha, + 41,413

14. Morbidelli, Yamaha, + 42,830

15. Nakagami, Honda, + 1:22,462

Stand Fahrer-WM nach 16 von 18 Rennen:

1. Quartararo 267 Punkte (Weltmeister). 2. Bagnaia 202. 3. Mir 175. 4. Zarco 152. 5. Miller 149. 6. Marc Márquez 142. 7. Binder 136. 8. Aleix Espargaró 113. 9. Viñales 106. 10. Oliveira 92. 11. Rins 91. 12. Pol Espargaró 90. 13. Bastianini 87. 14. Martin 82. 15. Nakagami 71. 16. Alex Márquez 54. 17. Morbidelli 42. 18. Lecuona 38. 19. Petrucci 37. 20. Marini 37. 21. Rossi 35. 22. Bradl 13. 23. Pirro 12. 24. Pedrosa 6. 25. Dovizioso 6. 26. Savadori 4. 27. Rabat 1.

Konstrukteurs-WM:

1. Ducati 307 Punkte 2. Yamaha 295. 3. Suzuki 207. 4. Honda 198. 5. KTM 190. 6. Aprilia 114.

Team-WM:

1. Ducati Lenovo 364. 2. Monster Energy Yamaha 351 Punkte. 3. Suzuki Ecstar 266. 4. Repsol-Honda 239. 5. Pramac Racing 238. 6. Red Bull KTM Factory Racing 228. 7. Aprilia Racing Team Gresini 128. 8. LCR Honda 125. 9. Esponsorama Racing 124. 10. Petronas Yamaha SRT 81. 11. Tech3 KTM Factory Racing 75.