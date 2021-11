Valentino Rossi (Yamaha): «Gutes Gefühl in Portimão»

Yamaha-Star Valentino Rossi blickt dem zweiten Portimão-GP seiner letzten MotoGP-Saison zuversichtlich entgegen, obwohl er dort im April stürzte.

Das letzte Heimrennen von Valentino Rossi ist bereits Geschichte, nur noch zwei weitere Grand Prix stehen in der letzten MotoGP-Saison des neunfachen Weltmeisters im Kalender: Der «Grande Prémio Brembo do Algarve» in Portimão am kommenden Wochenende und direkt im Anschluss das Saisonfinale in Valencia am 14. November.

Das «Autódromo Internacional do Algarve» mit seinen charakteristischen Berg- und Talfahrten feierte erst im Vorjahr seine MotoGP-Premiere, als der neunfache Weltmeister Rang 12 erreichte. Im April dieses Jahres schied «Vale» durch einen Sturz aus.

«Portimão ist eine spezielle Strecke, die einige Eigenheiten aufweist, die auf anderen Strecken nicht zu finden sind», weiß der 42-jährige Italiener. «Unser erstes von zwei Rennen, die wir in diesem Jahr dort bestreiten, lief nicht allzu schlecht für uns, ich konnte mich in die Top-10 vorarbeiten. Leider stürzte ich dann aber.»

«Das Ziel für dieses Wochenende wird sein, ein gutes Rennen zu fahren und zu versuchen, nach vorne zu kommen. Ich hatte dort schon ein gutes Gefühl, vor allem am Sonntag», bekräftigte der Petronas-Yamaha-Star. «Daher hoffe ich, dass wir konkurrenzfähig sein können und ein großartiges Ergebnis wie zuletzt in Misano wiederholen können.»

Zur Erinnerung: Vor heimischer Kulisse verabschiedete sich der 115-fache GP-Sieger vor eineinhalb Wochen mit einem zehnten Platz. Es war erst das dritte Top-10-Ergebnis seiner Abschiedssaison.

Stand Fahrer-WM nach 16 von 18 Rennen:

1. Quartararo 267 Punkte (Weltmeister). 2. Bagnaia 202. 3. Mir 175. 4. Zarco 152. 5. Miller 149. 6. Marc Márquez 142. 7. Binder 136. 8. Aleix Espargaró 113. 9. Viñales 106. 10. Oliveira 92. 11. Rins 91. 12. Pol Espargaró 90. 13. Bastianini 87. 14. Martin 82. 15. Nakagami 71. 16. Alex Márquez 54. 17. Morbidelli 42. 18. Lecuona 38. 19. Petrucci 37. 20. Marini 37. 21. Rossi 35. 22. Bradl 13. 23. Pirro 12. 24. Pedrosa 6. 25. Dovizioso 6. 26. Savadori 4. 27. Rabat 1.



Konstrukteurs-WM:

1. Ducati 307 Punkte 2. Yamaha 295. 3. Suzuki 207. 4. Honda 198. 5. KTM 190. 6. Aprilia 114.



Team-WM:

1. Ducati Lenovo 364. 2. Monster Energy Yamaha 351 Punkte. 3. Suzuki Ecstar 266. 4. Repsol-Honda 239. 5. Pramac Racing 238. 6. Red Bull KTM Factory Racing 228. 7. Aprilia Racing Team Gresini 128. 8. LCR Honda 125. 9. Esponsorama Racing 124. 10. Petronas Yamaha SRT 81. 11. Tech3 KTM Factory Racing 75.