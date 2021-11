Dovizioso braucht gute Bedingungen und Fortschritte

MotoGP-Rückkehrer Andrea Dovizioso bedauerte, dass beim zweiten Misano-GP die erhofften Fortschritte ausblieben. Der Yamaha-Pilot hofft nun auf gute Verhältnisse für den Algarve-GP in Portimão.

Der 13. Platz im zweiten Misano-GP stellte Andrea Dovizioso nicht zufrieden. «Ich arbeite, ich kämpfe, weil ich meinen Fahrstil und meine Linien verändern muss. Die Trainings-Sessions nicht bei ‚normalen‘ Streckenverhältnissen zu absolvieren und dann ins Rennen zu starten, war für mich sehr schwierig. Ich hatte von Anfang an den Speed nicht, ich setzte den Reifen also auf eine schlechte Weise ein, ich nutzte meine Energie schlecht, ich war nicht smooth genug. Die Verhältnisse halfen mir nicht, das Gefühl zu finden», verwies er auf das regnerische Wetter, das die Arbeit beim Emilia Romagna-GP am Freitag und Samstag erschwerte.

«Es war zwar nicht schlechter als Misano-1, aber ich machte keinen Schritt nach vorne – vor allem nach Austin, da war ich schneller und näher dran», fasste «Dovi» zusammen. «Ich bin damit gar nicht glücklich. Aber insgesamt gesehen kämpfe ich ja um keine WM und wenn man solche Wochenenden hinter sich hat, nimmt man viel Erfahrung mit.»

Nun geht es weiter nach Portugal: In Portimão bestritt die Konkurrenz bereits im April einen Grand Prix, als sich Dovizioso noch auf dem Motocross-Bike und der Aprilia RS-GP fit hielt. Am kommenden Wochenende wird er erstmals auf einer Yamaha um das «Autódromo Internacional do Algarve» wetzen.

«Es ist eine einzigartige Strecke und ich weiß nicht, wie es dort mit der M1 sein wird, vor allem weil wir immer noch neue Set-ups am Motorrad kennenlernen», hielt der 35-jährige Italiener fest. «Ich bin sehr gespannt darauf zu sehen, ob wir in Portimão konkurrenzfähiger sein können, denn in Misano hatten wir dazu bei den wechselnden Streckenverhältnissen nicht die Gelegenheit.»

«Ich hoffe, einen Schritt nach vorne zu machen, weil es im Moment schwierig ist zu kämpfen», räumte der 15-fache MotoGP-Sieger ein. «Ich hoffe auch, dass wir in den Freien Trainings gute Bedingungen vorfinden werden, weil wir die brauchen, um weiter Fortschritte zu machen und mehr Runden auf dem Motorrad abzuspulen.»

Zur Erinnerung: Beim ersten Portimão-GP fuhr Dovizioso im Vorjahr, damals noch auf der Werks-Ducati, von Startplatz 12 auf Rang 6.

MotoGP-Ergebnis, Misano (24. Oktober):

1. Marc Márquez, Honda, 27 Runden in 41:52,830 min

2. Pol Espargaró, Honda, + 4,859 sec

3. Bastianini, Ducati, + 12,013

4. Quartararo, Yamaha, + 12,775

5. Zarco, Ducati, + 16,458

6. Rins, Suzuki, + 17,669

7. Aleix Espargaró, Aprilia, + 18,468

8. Viñales, Aprilia, + 18,607

9. Marini, Ducati, + 25,417

10. Rossi, Yamaha, + 27,735

11. Binder, KTM, + 27,879

12. Pirro, Ducati, + 28,137

13. Dovizioso, Yamaha, + 41,413

14. Morbidelli, Yamaha, + 42,830

15. Nakagami, Honda, + 1:22,462

Stand Fahrer-WM nach 16 von 18 Rennen:

1. Quartararo 267 Punkte (Weltmeister). 2. Bagnaia 202. 3. Mir 175. 4. Zarco 152. 5. Miller 149. 6. Marc Márquez 142. 7. Binder 136. 8. Aleix Espargaró 113. 9. Viñales 106. 10. Oliveira 92. 11. Rins 91. 12. Pol Espargaró 90. 13. Bastianini 87. 14. Martin 82. 15. Nakagami 71. 16. Alex Márquez 54. 17. Morbidelli 42. 18. Lecuona 38. 19. Petrucci 37. 20. Marini 37. 21. Rossi 35. 22. Bradl 13. 23. Pirro 12. 24. Pedrosa 6. 25. Dovizioso 6. 26. Savadori 4. 27. Rabat 1.



Konstrukteurs-WM:

1. Ducati 307 Punkte 2. Yamaha 295. 3. Suzuki 207. 4. Honda 198. 5. KTM 190. 6. Aprilia 114.



Team-WM:

1. Ducati Lenovo 364. 2. Monster Energy Yamaha 351 Punkte. 3. Suzuki Ecstar 266. 4. Repsol-Honda 239. 5. Pramac Racing 238. 6. Red Bull KTM Factory Racing 228. 7. Aprilia Racing Team Gresini 128. 8. LCR Honda 125. 9. Esponsorama Racing 124. 10. Petronas Yamaha SRT 81. 11. Tech3 KTM Factory Racing 75.