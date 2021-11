Algarve-GP in Portimão: Zeitverschiebung beachten!

Mit dem «Grande Prémio Brembo do Algarve» biegt die MotoGP-Saison 2021 auf die Zielgerade ein

Zum zweiten Mal in dieser Saison sind die Motorrad-Asse auf der portugiesischen Achterbahn-Strecke im Einsatz: Der Zeitplan für das vorletzte MotoGP-Rennwochenende des Jahres 2021.

Erstmals seit Estoril im Jahr 2012 fand im Notfall-Kalender der Saison 2020 wieder ein Portugal-GP Platz: Portimão erlebte als Saisonfinale im November des Vorjahres seine MotoGP-Premiere. In dieser Saison kommt das «Autódromo Internacional do Algarve» als Reservestrecke gleich zweimal zum Zug: Der «Grande Prémio 888 de Portugal» bildete im April den Europa-Auftakt, jetzt folgt der «Grande Prémio Brembo do Algarve».

Die 4,592 km lange und für ihre Berg- und Talfahrten bekannte Strecke ist mit 15 Kurven gespickt: Neun Rechtskurven, sechs Linkskurven. Die Zielgerade ist 969 Meter lang und 18 Meter breit. Der Rest der Strecke ist 14 Meter breit. Die maximale Steigung liegt bei 6,2 Prozent, das maximale Gefälle liegt bei 12 Prozent. Die Kurven sind zwischen 2 und 8 Prozent überhöht. Dazu gibt es 42 Boxen mit je 135 Quadratmeter. Das Fahrerlager erstreckt sich insgesamt über 72.000 Quadratmeter.

Stefan Bradl belegte in Portimão vor einem Jahr Rang 7, ab heute ist er wieder als Ersatz für Repsol-Honda-Star Marc Márquez im Einsatz. Denn der Spanier zog sich nach seinem Misano-Sieg im Offroad-Training eine Gehirnerschütterung zu.

Zwei Rennen vor Schluss steht Fabio Quartararo zwar schon als MotoGP-Weltmeister 2021 fest, in den zwei kleinen Klassen ist der Titelkampf aber noch offen: Nach dem Sturz von Raul Fernandez in Misano ist Remy Gardner wieder klar im Vorteil, der Moto2-WM-Leader hat 18 Punkte Vorsprung auf seinen Ajo-Teamkollegen.

In der Moto3-Klasse wird Red Bull-KTM-Ajo-Jungstar Pedro Acosta von Dennis Foggia gejagt. Der Leopard-Honda-Pilot verkürzte den Rückstand mit seinem fünften Saisonsieg zuletzt auf 21 Punkte. Maximal 50 sind noch zu holen.

Aufgepasst: Es gibt eine einstündige Zeitverschiebung zwischen Portugal und Mitteleuropa. Die übliche MotoGP-Startzeit um 14 Uhr ändert sich für Fans in Deutschland, Österreich und der Schweiz zwar nicht, allerdings findet das Moto2-Rennen dann erst im Anschluss um 15.30 Uhr statt.

Der Zeitplan für den Algarve-GP 2021 (MEZ):

Freitag, 5. November

10.00 – 10.40 Uhr: Moto3, FP1

10.55 – 11.40 Uhr: MotoGP, FP1

11.55 – 12.35 Uhr: Moto2, FP1



14.15 – 14.55 Uhr: Moto3, FP2

15.10 – 15.55 Uhr: MotoGP, FP2

16.10 – 16.50 Uhr: Moto2, FP2



Samstag, 6. November

10.00 – 10.40 Uhr: Moto3, FP3

10.55 – 11.40 Uhr: MotoGP, FP3

11.55 – 12.35 Uhr: Moto2, FP3



13.35 – 13.50 Uhr: Moto3, Qualifying 1

14.00 – 14.15 Uhr: Moto3, Qualifying 2

14.30 – 15.00 Uhr: MotoGP, FP4

15.10 – 15.25 Uhr: MotoGP, Qualifying 1

15.35 – 15.50 Uhr: MotoGP, Qualifying 2

16.10 – 16.25 Uhr: Moto2, Qualifying 1

16.35 – 16.50 Uhr: Moto2, Qualifying 2



Sonntag, 7. November

10.00 – 10.20 Uhr: Moto3, Warm-up

10.30 – 10.50 Uhr: MotoGP, Warm-up

11.00 – 11.20 Uhr: Moto2, Warm-up



Startzeiten

12.20 Uhr: Moto3, Rennen (21 Runden)

14.00 Uhr: MotoGP, Rennen (25 Runden)

15.30 Uhr: Moto2, Rennen (23 Runden)