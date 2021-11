Alex Márquez: «Hoffentlich ist Marc für Valencia fit»

Alex Márquez erlebt im LCR Honda Team eine schwierige zweite MotoGP-Saison, seinen Weg will er nun aber konsequenter weitergehen. In Portimão äußerte er sich auch zu seinem verletzten Bruder Marc Márquez.

Alex Márquez kommt nur als WM-16. zum vorletzten Grand Prix des Jahres. Saisonbestleistung des LCR-Honda-Piloten, der im Vorjahr in Repsol-Farben schon zweimal auf dem Podest stand, ist ein sechster Rang im Flag-to-Flag-Rennen von Le Mans.

«Die Situation ist schwierig, aber wir sind noch immer motiviert. Ich bin der Erste, der einen Ausweg aus dieser Situation finden will. Null Punkte wie in Misano, als wir ein Problem mit dem Motorrad hatten, helfen uns auch nicht. Es war ein merkwürdiges Rennen und es wäre eine gute Gelegenheit auf ein gutes Ergebnis gewesen. Aber so ist es eben, manchmal ist das Leben ein bisschen hart. Das muss man akzeptieren und gleichzeitig das Vertrauen haben, weiterhin daran zu glauben. Das mache ich. Zwei Rennen stehen noch aus und ich möchte gerne mein Bestes geben und die Saison auf eine gute Weise beenden.»

Zum zweiten Mal nach April macht die Motorrad-WM in dieser Saison auf dem «Autódromo Internacional do Algarve» Halt. Seither hat sich seine RC213V verändert, bestätigte Alex Márquez. «Wir gehen in diesen jüngsten Rennen in eine andere Richtung. Es stimmt, dass wir nicht das exakt selbe Paket wie die Werksfahrer haben, aber wir versuchen, das Set-up ähnlich abzustimmen. Denn wir glauben und sahen im Misano-Test, dass es recht gut funktionierte. Wir sind daran, das Motorrad ein bisschen stabiler zu machen. Wir werden uns darauf fokussieren, diesen Weg weiterzugehen. Wir haben hier aber auch den Plan B in der Hinterhand, das Motorrad wie im bisher letzten Portimão-Rennen zu verwenden.»

«Ich konzentrierte mich in diesem Jahr vielleicht ein bisschen zu sehr darauf, was die anderen haben oder in welche Richtung sie gehen», räumte der Moto2-Weltmeister von 2019 ein. «Es ist gut, diese Dinge zu wissen, aber ich lernte auch, dass ich meinen Weg gehen muss. Ich muss an das glauben, was wir machen. Wir müssen unserem Instinkt folgen. Klar, wenn sie etwas wirklich Großartiges haben, warum sollen wir es dann nicht ausprobieren. Wir müssen aber immer unsere Referenzpunkte haben und mehr auf unserem Weg bleiben», betonte der 25-Jährige.

Auf den dreifachen Saisonsieger Marc Márquez muss Honda in Portimão verzichten. Er zog sich am vergangenen Samstag bei einem Trainingsunfall auf dem Offroad-Bike eine Gehirnerschütterung zu.

«Ich war nicht dabei, als es passiert ist», schickte sein Bruder Alex voraus. «Mein Trainingsplan war an dem Vormittag ein bisschen anders. Er war mit einem Freund, Enduro-Weltmeister Josep Garcia, mit dem Offroad-Bike auf einer Strecke, die nur fünf Minuten von zu Hause weg ist, um sein Training abzuspulen. Es war ein normaler Tag, an dem die Strecke zum Training geöffnet war. Es war eine einfache Session, aber er verletzte sich. Wir trainieren jeden Tag und das Risiko fährt eben immer mit. Leider kann er hier nicht dabei sein, aber ich hoffe, dass er für Valencia fit sein kann», so der jüngere Márquez.

Repsol-Honda-Teammanager Alberto Puig erklärte dazu gegenüber MotoGP.com-Reporter Simon Crafar: «Wenn du nicht bei 100 Prozent bist, ist es korrekt, das Rennen nicht zu bestreiten. Wir warten also ab, am nächsten Montag werden wir die Situation wieder beim Arzt abklären lassen, dann sehen wir weiter.»

Stand Fahrer-WM nach 16 von 18 Rennen:

1. Quartararo 267 Punkte (Weltmeister). 2. Bagnaia 202. 3. Mir 175. 4. Zarco 152. 5. Miller 149. 6. Marc Márquez 142. 7. Binder 136. 8. Aleix Espargaró 113. 9. Viñales 106. 10. Oliveira 92. 11. Rins 91. 12. Pol Espargaró 90. 13. Bastianini 87. 14. Martin 82. 15. Nakagami 71. 16. Alex Márquez 54. 17. Morbidelli 42. 18. Lecuona 38. 19. Petrucci 37. 20. Marini 37. 21. Rossi 35. 22. Bradl 13. 23. Pirro 12. 24. Pedrosa 6. 25. Dovizioso 6. 26. Savadori 4. 27. Rabat 1.



Konstrukteurs-WM:

1. Ducati 307 Punkte 2. Yamaha 295. 3. Suzuki 207. 4. Honda 198. 5. KTM 190. 6. Aprilia 114.



Team-WM:

1. Ducati Lenovo 364. 2. Monster Energy Yamaha 351 Punkte. 3. Suzuki Ecstar 266. 4. Repsol-Honda 239. 5. Pramac Racing 238. 6. Red Bull KTM Factory Racing 228. 7. Aprilia Racing Team Gresini 128. 8. LCR Honda 125. 9. Esponsorama Racing 124. 10. Petronas Yamaha SRT 81. 11. Tech3 KTM Factory Racing 75.