Trainingsunfall: Marc Márquez verpasst Algarve-GP! 02.11.2021 - 16:11 Von Nora Lantschner

© F.Glänzel Marc Márquez wird in Portimão fehlen

MotoGP-Star Marc Márquez stürzte am Samstag im Training und wird deshalb auf den zweiten Portimão-GP am kommenden Wochenende verzichten müssen. Das teilte das Honda-Werksteam am Dienstag mit.