Valentino Rossi: Misano-Test im Kessel-Ferrari

Valentino Rossi und Co. waren im Ferrari 488 GT3 in Misano im Einsatz

MotoGP-Superstar Valentino Rossi arbeitet schon fleißig auf seine Karriere nach dem MotoGP-Rücktritt hin: In Misano saß er am gestrigen Mittwoch im Ferrari 488 GT3.

Nur noch die zwei Grand Prix in Portimão und Valencia stehen bevor, dann ist die große MotoGP-Karriere von Valentino Rossi Geschichte. Der 42-jährige Italiener machte aber nie einen Hehl daraus, dass er auch danach weiter Rennen fahren wird – nur eben vermehrt auf vier Rädern.

In Misano übte der neunfache Motorrad-Weltmeister vor dem Abflug nach Portugal am Mittwoch noch im Ferrari 488 GT3 (V8 twin-turbo mit 3.9 Litern Hubraum und circa 600 PS) des Schweizer Rennstalls Kessel Racing. Mit von der Partie waren auch sein Bruder Luca Marini und Kumpel Alessio «Uccio» Salucci.

Das Trio startete im Kessel-Ferrari schon zweimal bei den 12h Gulf, 2019 fuhren sie auf dem Yas Marina Circuit sogar den Klassensieg in der GT3 Pro-Am-Wertung ein. Im Januar dieses Jahres wurde Corona-bedingt nicht in Abu Dhabi, sondern in Bahrain gefahren, das VR46-Kessel-Team landete auf dem dritten Klassenrang.

Der jüngste Misano-Test wird vor allem in Italien als Hinweis darauf gewertet, dass die 12h Gulf auch in diesem Winter auf dem Plan des «Dottore» stehen wird: Am 8. Januar 2022 wird wieder in Abu Dhabi gefahren.