Der Algarve-GP auf ServusTV: Wer mischt vorne mit?

ServusTV überträgt den Großen Preis der Algarve am Samstag und Sonntag live: Die MotoGP-WM ist entschieden, Stefan Bradl vertritt Marc Márquez, Alex Hofmann schildert die Ausgangslage für Portimão-2.

Der erste französische Weltmeister der Motorrad-Königsklasse heißt Fabio Quartararo. Zwei Rennen vor Schluss kann der Yamaha-Pilot nicht mehr von der Spitze verdrängt werden. ServusTV-Experte Alex Hofmann: «Das war kein Zufall. Er hat in diesem Jahr so ziemlich alles richtig gemacht.»

Als einziger Fahrer konnte der 22-Jährige in jedem Rennen punkten, fuhr die meisten Siege und die meisten Pole-Positions ein. «60 Prozent des Erfolges sind dieser Konstanz geschuldet», meint Hofmann. «Noch überzeugender als Joan Mir im Vorjahr holte Quartararo aus jedem Wochenende das Bestmögliche heraus.»

Lehrreiche Saison 2020

Vor allem die Erfahrungen aus dem vergangenen Jahr, als der Yamaha-Star früh zum Favoriten erklärt wurde und letztlich an den Erwartungshaltungen zerbrach, seien ein fundamentales Erlebnis für den jetzigen Titelgewinn gewesen, glaubt Hofmann. «Fabio hat gelernt, den Druck zu spüren und sich dann im Bereich des Mental-Coachings weitergebildet. Und er wusste natürlich genau, dass es wohl die letzte Saison ohne einen Marc Márquez auf hundert Prozent seiner Leistungsfähigkeit werden würde.»

Späte Bagnaia-Reaktion

Für Pecco Bagnaia sei der in Aragón gestartete Run letztlich zu spät gekommen. «Wenn er früher den ersten Sieg geholt hätte, wäre der Knoten womöglich schneller aufgegangen. Die WM hat er nicht erst mit dem Fehler in Misano verloren, da gab es noch zwei, drei andere.» Zudem hätte Quartararo für die offene Lederkombi in Barcelona disqualifiziert werden müssen. «Wenn drei Events anders gelaufen wären, würde die Differenz jetzt vielleicht nur 15 Punkte betragen. Und dann hast du zwei Rennen vor Schluss als WM-Führender mächtig Druck im Kessel.»

Marc Márquez: 2022 ein WM-Kandidat

Auch wenn Misano-2-Sieger Marc Márquez wegen einer im Training zugezogenen Gehirnerschütterung in Portimão fehlen wird, für den Titelkampf 2022 wird er hoch gehandelt. «Marc Márquez sollte wieder der Mann sein, den es zu schlagen gilt, allerdings nicht so klar wie in der Vergangenheit, als alle gegen einen fuhren», prognostiziert Hofmann. Der sechsfache MotoGP-Weltmeister habe gezeigt, dass die Kraft in der Schulter wieder da ist und er auch auf im Uhrzeigersinn gefahrenen Strecken gewinnen kann. «Er fühlt selbst, dass der Titel wieder möglich ist.»

Daher zählt der ServusTV-Experte Quartararo, Bagnaia und Márquez zu den Topaspiranten auf die Weltmeisterschaft 2022. «Vielleicht kommt noch Franco Morbidelli dazu, der in dieser Saison viel mit Physiotherapie beschäftigt war, sich aber langsam mit der Werks-Yamaha warm fährt.»

Spektakulärste Strecke

Aufgrund der gefallenen Titelentscheidung gelte in Portimão wie auch eine Woche später in Valencia freie Fahrt – ohne Tempolimits und ohne Taktik. «Die Strecke an der Algarve ist mit Sicherheit die spektakulärste im Rennkalender, eine einzigartige Achterbahn mit den meisten Höhenunterschieden, den meisten blinden Stellen, nach innen und außen hängendem Layout und vielen Kompressionen.»

Oliveira schielt auf Heimsieg

Schon im April machte die MotoGP in Portimão Station, damals entsprach das Podest dem aktuellen WM-Stand mit Quartararo vor Bagnaia und Mir. Die Voraussetzungen, so Hofmann, seien diesmal jedoch völlig anders. Und Portugal werde ordentlich Gas geben, schließlich sind wieder Fans an die Strecke zugelassen. «Hausherr und Vorjahressieger Miguel Oliveira, der in Misano ohne Sturz aufs Podium gefahren wäre, sollte jedenfalls ein Wort mitreden.»

Darryn Binder im Exklusiv-Talk

Rund um die Rennaction feiert ServusTV den neuen Weltmeister Fabio Quartararo und rollt noch einmal das Drama von Misano um Francesco Bagnaia auf. In der Moto2 liegt der Fokus auf den Titelkampf zwischen Remy Gardner und Raúl Fernández, während man in der Moto3 der Frage nachgeht, ob Rookie Pedro Acosta schon in Portugal alles klarmacht. Dazu gibt es ein One-on-One mit dem 2022 direkt in die MotoGP aufsteigenden Darryn Binder.

Doppelbelastung für ServusTV-Experten

Eigentlich sollte Stefan Bradl in Portimão am Wochenende als ServusTV-Experte auftreten. Da er jetzt Marc Márquez auf der Strecke ersetzt, wird Christian Brugger als Presenter agieren. Als Kommentator wird Superbike-Spezialist Philipp Krummholz neben Alex Hofmann tätig sein, der auch die Interviews am Startplatz führen wird – wie in Texas. Denn Andrea Schlager ist an diesem Wochenende für ServusTV in der Formel 1 am Mikrofon, auch Eve Scheer hat andere Verpflichtungen.

Grande Prémio Brembo do Algarve LIVE bei ServusTV

Samstag (6. November):

13:25 Uhr: Beginn der Live-Übertragung

13:35 Uhr: Qualifying Moto3 LIVE

14:30 Uhr: 4. freies Training MotoGP LIVE

15:10 Uhr: Qualifying MotoGP LIVE

16:10 Uhr: Qualifying Moto2 LIVE



Sonntag (7. November):

11:40 Uhr: Beginn der Live-Übertragung

12:20 Uhr: Rennen Moto3 LIVE

14:00 Uhr: Rennen MotoGP LIVE

15:30 Uhr: Rennen Moto2 LIVE