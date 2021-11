Miguel Oliveira: Hoffentlich können wir etwas feiern

Portugals Red Bull-KTM-Ass Miguel Oliveira spricht vor dem Portimão-Wochenende offen über die Gefühle vor seinem nächsten Heim-Grand Prix.

Miguel Oliveira stürzte 2020 mit seinem Sieg beim MotoGP-Rennen von Portimão seine Landsleute in einen kollektiven Freudentaumel. Der Mann aus der Nähe von Lissabon ist in seiner Heimat längst zum Volkshelden aufgestiegen.

Damals passierte die Sensation noch für das französische Tech3-KTM-Team. Diesmal kommt Oliveira als Nachfolger von Pol Espargaró im Red Bull-KTM-Werksteam an die Algarve und hat aus der laufenden Saison 2021 ein Wellental der Emotionen hinter sich. Den ersten Portimão-GP der Saison beendete der 26-Jährige nach einem Sturz außerhalb der Punkteränge.

«Wir kommen jetzt sicher mit einer anderen Mentalität hierher. Zu Beginn der Saison hatten wir hier Probleme. Jetzt gegen Ende der WM-Saison hatte ich wieder eine gute Verbindung zum Bike, auch wenn es in Misano für mich dann leider kein gutes Ergebnis gab.»



Zur Erinnerung: Oliveira schied an der Adria in der Schlussphase auf Podiumskurs aus.

«Der Schlüssel ist es, schon morgen mit einem guten Feeling zu starten und dem Team einiges zurückzugeben», meinte der Portugiese am Donnerstag. «Ich glaube, dass wir allen Grund haben, an ein gutes Ergebnis zu glauben. Es hängt natürlich immer von vielen Dingen ab. Es wird toll sein, endlich wieder die Fans da zu haben. Ich hoffe, die werden die Show mögen. Hoffentlich können wir etwas feiern am Sonntag!»

Und Oliveira weiß auch: «Die Gegner werden hart sein, jeder mag diese Piste und ist schnell. Es wird aber darum gehen, sich auf die Situationen gut einzustellen und auch die normale Renn-Routine nicht aus den Augen zu verlieren.»

Stand Fahrer-WM nach 16 von 18 Rennen:

1. Quartararo 267 Punkte (Weltmeister). 2. Bagnaia 202. 3. Mir 175. 4. Zarco 152. 5. Miller 149. 6. Marc Márquez 142. 7. Binder 136. 8. Aleix Espargaró 113. 9. Viñales 106. 10. Oliveira 92. 11. Rins 91. 12. Pol Espargaró 90. 13. Bastianini 87. 14. Martin 82. 15. Nakagami 71. 16. Alex Márquez 54. 17. Morbidelli 42. 18. Lecuona 38. 19. Petrucci 37. 20. Marini 37. 21. Rossi 35. 22. Bradl 13. 23. Pirro 12. 24. Pedrosa 6. 25. Dovizioso 6. 26. Savadori 4. 27. Rabat 1.



Konstrukteurs-WM:

1. Ducati 307 Punkte 2. Yamaha 295. 3. Suzuki 207. 4. Honda 198. 5. KTM 190. 6. Aprilia 114.



Team-WM:

1. Ducati Lenovo 364. 2. Monster Energy Yamaha 351 Punkte. 3. Suzuki Ecstar 266. 4. Repsol-Honda 239. 5. Pramac Racing 238. 6. Red Bull KTM Factory Racing 228. 7. Aprilia Racing Team Gresini 128. 8. LCR Honda 125. 9. Esponsorama Racing 124. 10. Petronas Yamaha SRT 81. 11. Tech3 KTM Factory Racing 75.