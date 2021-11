Pol Espargaró (Honda): «Eine Piste, die ich mag»

Repsol-Honda-MotoGP-Ass Pol Espargaró spricht vor dem Portimão-Wochenende über seine Ausgangslage, gemischte Erinnerungen und seine Wünsche für die Zukunft.

Pol Espargaró (30) wird im vorletzten Saisonrennen der MotoGP-WM in Portimão ohne seinem Teamkollegen Marc Marquez auskommen müssen. An dessen Stelle steuert auf der anspruchsvollen Berg- und Talbahn an der Algarve der deutsche HRC-Testfahrer Stefan Bradl das zweite Repsol-Bike.

Im Vorjahr kam Espargaró in Portimão noch als KTM-Pilot als Vierter ins Ziel, zu Saisonbeginn schied er in Portimão aus. Nun kommt er mit seinem besten Honda-Ergebnis – dem zweiten Rang vom Misano-GP hinter Sieger Marquez – nach Portugal. «Es ist eine Piste, die ich normal gerne mag. 2020 war es nicht unglaublich gut, aber es war immerhin P4.»

Pol sagte weiter: «Wir hatten zu Beginn des Jahres viele Probleme hier. Ich war in der Sommerpause aber hier beim Training, habe das Layout also nochmals zusätzlich verinnerlicht. Auch das Bike hat sich verändert in letzter Zeit.»

«Von den letzten Rennen her haben wir schon in die Richtung für 2022 gearbeitet. Die Saison 2021 war für mich schon vor einigen Rennen zu Ende. Wir haben mit dem neuen Paket schon viel gearbeitet. Wir hatten in Texas viele Probleme damit, in Misano waren es dann aber durchwegs Vorteile», so der 30-Jährige.

Die Blick des Katalanen nach vor: «Ich freue mich auf 2022 mit einem Re-Set und mit der Erfahrung, die ich dann habe. Ich will von Null mit einer guten Basis starten, was zu Beginn 2021 leider noch nicht der Fall war. Wir haben 2021 mit Handicaps begonnen.»

Stand Fahrer-WM nach 16 von 18 Rennen:

1. Quartararo 267 Punkte (Weltmeister). 2. Bagnaia 202. 3. Mir 175. 4. Zarco 152. 5. Miller 149. 6. Marc Márquez 142. 7. Binder 136. 8. Aleix Espargaró 113. 9. Viñales 106. 10. Oliveira 92. 11. Rins 91. 12. Pol Espargaró 90. 13. Bastianini 87. 14. Martin 82. 15. Nakagami 71. 16. Alex Márquez 54. 17. Morbidelli 42. 18. Lecuona 38. 19. Petrucci 37. 20. Marini 37. 21. Rossi 35. 22. Bradl 13. 23. Pirro 12. 24. Pedrosa 6. 25. Dovizioso 6. 26. Savadori 4. 27. Rabat 1.



Konstrukteurs-WM:

1. Ducati 307 Punkte 2. Yamaha 295. 3. Suzuki 207. 4. Honda 198. 5. KTM 190. 6. Aprilia 114.



Team-WM:

1. Ducati Lenovo 364. 2. Monster Energy Yamaha 351 Punkte. 3. Suzuki Ecstar 266. 4. Repsol-Honda 239. 5. Pramac Racing 238. 6. Red Bull KTM Factory Racing 228. 7. Aprilia Racing Team Gresini 128. 8. LCR Honda 125. 9. Esponsorama Racing 124. 10. Petronas Yamaha SRT 81. 11. Tech3 KTM Factory Racing 75.