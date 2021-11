Portimão, FP2: Fabio Quartararo (Yamaha) vor Ducati 05.11.2021 - 16:06 Von Nora Lantschner

© F.Glänzel Fabio Quartararo gab am Freitag das Tempo vor

MotoGP-Weltmeister Fabio Quartararo fuhr beim Algarve-GP in Portimão am Freitag in beiden Sessions Bestzeit. Márquez-Ersatz Stefan Bradl (Honda) liegt nach FP2 auf Rang 18.