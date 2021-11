Algarve-GP in Portimão: TV-Programm fürs Wochenende

Das vorletzte MotoGP-Wochenende der Saison 2021 geht auf dem «Autódromo Internacional do Algarve» in Portugal über die Bühne. Das sorgt für einen ungewohnten Zeitplan: TV- und Streaming-Optionen im Überblick.

Mit dem «Grande Prémio Brembo do Algarve» biegt die Motorrad-WM endgültig auf die Zielgerade der Saison 2021 ein. Der MotoGP-Titel ist bereits vergeben, in Portimão gibt es dafür an diesem Wochenende Matchbälle in den zwei kleinen Klassen.

Aufgepasst: Es gilt eine einstündige Zeitverschiebung zwischen Portugal und Mitteleuropa beachten: Die übliche MotoGP-Startzeit am Sonntag um 14 Uhr ändert sich zwar nicht, allerdings findet das Moto2-Rennen dann erst im Anschluss ab 15.30 Uhr statt.

ServusTV überträgt die Motorrad-WM wie immer in Deutschland, Österreich und der Schweiz live. Generell gilt: Am Samstag sind die Qualifyings sowie das FP4 der MotoGP-Klasse im FreeTV zu sehen, am Sonntag alle Rennen.

Eine TV-Alternative zum österreichischen Privatsender gibt es wie gewohnt nur für Fans aus der Schweiz: SRF info überträgt am Sonntag das MotoGP-Rennen live, danach geht es mit der Moto2 auf SRF zwei weiter.

Zum Online-Angebot: Auf servustv.com/sport gibt es nicht nur den Stream des ServusTV-Programms in Deutsch, für Nutzer in Österreich ist die gesamte Action aller drei WM-Klassen von Freitag an (Trainings, Qualifyings und Rennen) im Livestream mit englischem Original-Kommentar zu sehen. Unmittelbar nach jeder Übertragung stehen zudem das dritte sowie vierte Freie Training der MotoGP, alle Qualifyings und Rennen als Video zum Nachsehen bereit (ebenfalls nur in Österreich).



Erlauben die TV-Rechte die Übertragung neben Österreich auch in Deutschland, ist der ServusTV-Stream mit deutschem Kommentar wie gewohnt auch für Nutzer mit einer IP-Adresse aus Deutschland erreichbar – also bei Qualifyings und Rennen aller Klassen.

Als Alternative ist der Livestream der Dorna auf motogp.com verfügbar. Eine volle Saison kostet üblicherweise 139,99 Euro. Dafür sind auf der offiziellen Website alle Sessions mit englischem Kommentar live und on Demand verfügbar. Hinzukommen zahlreiche Videos mit Interviews und Einblicken hinter die Kulissen der MotoGP-WM. Im Archiv finden sich zudem alle GP-Rennen seit 1992.



Interessant: Die letzten Grand Prix der Saison 2021 werden nun für 29,99 Euro angeboten.

Der kostenpflichtige Streamingdienst DAZN hält die deutschen Online-Rechte für die Motorrad-WM. Allerdings wurde der Programmumfang in diesem Jahr verringert: DAZN überträgt nicht mehr von Freitag an, sondern nur noch alle Qualifyings und Rennen inklusive des FP4 der MotoGP-Klasse.



Zwei Varianten stehen bei DAZN zur Auswahl: Ein Monatsabo für 14,99 Euro oder ein Jahresabo für 149,99 Euro. Das Einsteigerangebot mit den 30 gratis Probetagen lief mit 30. September 2021 aus.

Das TV-Programm für den Algarve-GP 2021: