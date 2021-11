Neue Schulterkamera: Alex Rins gewährt Einblicke 06.11.2021 - 14:44 Von Nora Lantschner

© Gold & Goose Alex Rins: Die Neuheit ist an der linken Schulter zu erkennen © Gold & Goose Die Schulterkamera in der Nahaufnahme © F.Glänzel Pecco Bagnaia sieht die Kamera kritisch Zurück Weiter

Alex Rins war am Freitag auf dem «Autódromo Internacional do Algarve» mit einer neuen Kamera an der linken Schulter unterwegs. Sein MotoGP-Kollege Pecco Bagnaia möchte lieber keine «Geheimnisse» preisgeben.