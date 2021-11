Algarve-GP: Fünfte Pole in Folge für Pecco Bagnaia

Francesco Bagnaia steht auch beim «Grande Prémio Brembo do Algarve» in Portimão auf der Pole-Position. Sein Ducati-Teamkollege Jack Miller und Suzuki-Ass Joan Mir komplettierten die erste Startreihe.

Im Kampf um die besten Startplätze für den zweiten Portimão-GP des Jahres stießen Johann Zarco und Iker Lecuona über Q1 noch zu den Top-10 nach FP3. Die Richtzeit im entscheidenden zweiten Qualifying setzte aber Jorge Martin, der direkt hinter seinem Markenkollegen Pecco Bagnaia mit einer 1:39,264 min zeigte, dass er den Respekt nach dem Horror-Crash im April abgelegt hat.

Eine Runde später lieferten Joan Mir und Jack Miller aber die ersten 1:38er-Zeiten des Wochenendes ab. Der Australier brach mit seiner 1:38,836 min sogar schon den All-Time-Lap-Record auf dem spektakulären Berg- und Talkurs.

Luca Marini stürzte in Kurve 14. Fabio Quartararo erwischte auf seiner schnellen Runde die Gelbphase, weshalb die Zeit, die ihn auf den vorläufigen dritten Rang gebracht hätte, wieder aus der Wertung genommen wurde.

Drei Minuten vor Schluss startete Pecco Bagnaia die Jagd auf seine fünfte Pole-Position in Folge und setzte sich in 1:38,775 min auf Platz 1. Damit nicht genug, der WM-Zweite legte eine 1:38,725 min nach. Miller verbesserte sich ebenfalls, blieb aber 0,104 sec hinter seinem Teamkollegen zurück.

Weltmeister Quartararo musste sich am Ende mit Startplatz 7 abfinden. Joan Mir schaffte es dagegen erstmals in seiner MotoGP-Karriere in die ersten Reihe. Der Suzuki-Werksfahrer freute sich aber gar nicht richtig, sondern beschwerte sich zunächst gestenreich bei Alex Márquez.

MotoGP Portimão, Q2 (6. November):

1. Bagnaia, Ducati, 1:38,725 min

2. Miller, Ducati, 1:38,829 min, + 0,104 sec

3. Mir, Suzuki, 1:38,893, + 0,168

4. Martin, Ducati, 1:38,916, + 0,191

5. Zarco, Ducati, 1:38,918, + 0,193

6. Pol Espargaró, Honda, 1:39,058, + 0,333

7. Quartararo, Yamaha, 1:39,131, + 0,406

8. Alex Márquez, Honda, 1:39,191, + 0,466

9. Morbidelli, Yamaha, 1:39,321, + 0,596

10. Lecuona, KTM, 1:39,387, + 0,662

11. Rins, Suzuki, 1:39,649, + 0,924

12. Marini, Ducati, 1:39,828, + 1,103



Die weitere Startaufstellung:

13. Bastianini, Ducati, 1:39,283

14. Aleix Espargaró, Aprilia, 1:39,389

15. Petrucci, KTM, 1:39,595

16. Rossi, Yamaha, 1:39,604

17. Oliveira, KTM, 1:39,624

18. Viñales, Aprilia, 1:39,738

19. Binder, KTM, 1:39,859

20. Bradl, Honda, 1:39,907

21. Dovizioso, Yamaha, 1:39,918

22. Nakagami, Honda, 1:40,009