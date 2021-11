Drama in Portimão: Polizei-Wachtmeister verstorben

In Ausübung seines Amtes ist gestern am Abend in Portimão der Polizei-Wachtmeister João Fernandes mit seinem Motorrad tödlich verunglückt. Es findet deshalb eine Gedenkminute statt.

Ein tragischer Zwischenfall überschattet den heutigen Algarve-GP auf dem 4,592 km langen Autódromo Internacional do Algarve. Denn gestern am Abend verstarb João Fernandes, der First Sergeant der Polizei in Faro. Der Portugiese kam um 20 Uhr in Ausübung seines Amtes auf tragische Art und Weise ums Leben. Er entfernte sich nach dem Training mit seinem Polizei-Motorrad in der Dunkelheit von der Rennstrecke, als er von hinten von einem Taxifahrer gerammt wurde, der den Journalisten Lucio Lopez in sein Quartier brachte. Lopez musste ins Krankenhaus nach Lissabon gebracht werden.

Dorna, FIM und IRTA und der lokale Veranstalter haben sich spontan entschlossen, um 10.30 Uhr Ortszeit (11.30 Uhr in Mitteleuropa) vor dem Start zum Moto3-WM-Lauf in der Boxengasse rund um das Parc Fermé eine Gedenkminute abzuhalten.