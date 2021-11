Portimão, Warm-up: Bagnaia vor Quartararo und Lecuona 07.11.2021 - 11:02 Von Nora Lantschner

© F.Glänzel Pecco Bagnaia fühlt sich in Portugal wohl

Am Sonntagmorgen lagen in Portimão mit Pecco Bagnaia (Ducati) und Fabio Quartararo (Yamaha) jene MotoGP-Piloten vorne, die schon in den Freien Trainings überzeugt hatte. Dazu gesellte sich Iker Lecuona (KTM).