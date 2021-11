MotoGP Portimão: Ducati grandios, Abbruch nach Crash

Ducati-Werksfahrer Pecco Bagnaia gewann das vorletzte MotoGP-Rennen des Jahres in Portimão und ist damit Vizeweltmeister. Valentino Rossi und Stefan Bradl in den Punkten.

Platz 4 in Misano genügte Fabio Quartararo (Yamaha), um mit 22 Jahren und zwei Rennen vor Saisonende erstmals MotoGP-Weltmeister zu werden. Offen waren vor Portimão die WM-Ränge 2 und 3.

Die ideale Ausgangslage für das Rennen im Autódromo Internacional do Algarve nahe der Touristenstadt Portimão hatte Ducati-Werksfahrer Pecco Bagnaia, der zum fünften Mal in Folge von Startplatz 1 losbrausen durfte. Dieses Kunststück gelang für den Hersteller aus Borgo Panigale zuletzt Casey Stoner 2008, der Australier schaffte damals sogar sieben Poles in Reihe.

Bagnaia hatte vor dem Portimão-Rennen 27 Punkte Vorsprung auf den letztjährigen Champion Joan Mir (Suzuki), der ihm die Silbermedaille als Einziger noch streitig machen konnte und von Startplatz 3 kam.



Diese beiden waren die Protagonisten des zweiten Portugal-GP in diesem Jahr und führten das Feld über die gesamten 23 Runden an. Mit seinem dritten MotoGP-Sieg ist Bagnaia vorzeitig Vizeweltmeister und Mir nach dem Titelgewinn 2020 WM-Dritter.

Als Champion Quartararo mit seiner Yamaha M1 in der 21. Runde auf Platz 7 liegend stürzte, stand Ducati als Konstrukteurs-Weltmeister fest. Jack Miller als Dritter im Rennen rundete das Ergebnis für den Hersteller aus Italien ab.

Brad Binder brachte die beste KTM auf Platz 10 ins Ziel, nachdem seine Markenkollegen Iker Lecuona und Miguel Oliveira vor ihm liegend gestürzt waren und in der vorletzten Runde für den Rennabbruch sorgten – beide kamen mit leichten Blessuren davon.

Valentino Rossi (Yamaha) nahm sein vorletztes MotoGP-Rennen von Startplatz 16 in Angriff und kam dank mehrerer Stürze vor ihm als 13. ins Ziel.

Hondas Test- und Ersatzfahrer Stefan Bradl kam im Repsol-Team zum fünften Mal in diesem Jahr für Marc Márquez zum Einsatz, der beim Motocross-Training eine Gehirnerschütterung erlitten hatte und auf das Wochenende in Portugal verzichten musste. Der Bayer qualifizierte sich als 20. im 22 Mann starken Feld und schaffte es wie in den vier vorangegangenen Rennen als 15. in die Punkte.

So lief das Rennen:



Start: Polesetter Pecco Bagnaia wird auf dem Weg in die erste Kurve von Ducati-Teamkollege Jack Miller überrumpelt, Joan Mir ist Dritter vor Jorge Martin, Alex Márquez und Fabio Quartararo. Der von Startplatz 15 kommende Danilo Petrucci (KTM) stürzt nach wenigen Kurven, Valentino Rossi ist 16. und Stefan Bradl 18.



2. Runde: Aprilia-Ass Aleix Espargaró verbremst sich und fällt bis auf Platz 16 zurück. Bagnaia führt vor Mir, Miller, Martin, Alex Márquez, Quartararo, Iker Lecuona, Johann Zarco, Pol Espargaró und Miguel Oliveira in den Top-10. 15. Rossi und 19. Bradl.



3. Runde: Bagnaia und Mir an der Spitze haben eine Lücke von 0,9 sec gegenüber dem Dritten Miller aufgefahren.



6. Runde: Bagnaia führt eine knappe halbe Sekunde vor Mir und eine knappe Sekunde vor Miller. Diesem Trio folgen Martin, Alex Márquez, Quartararo, Zarco, Lecuona, Pol Espargaró und Oliveira.



7. Runde: Lecuona fällt nach einem Verbremser um vier Plätze auf Rang 12 zurück.



8. Runde: Aleix Espargaró hat in Kurve 1 einen Highspeed-Sturz.



12. Runde: Bagnaia hat sich an der Spitze um 1,2 sec von Mir abgesetzt, Alex Márquez überholt Ende der Start-Ziel-Geraden Miller und ist Dritter.



13. Runde: Quartararo verliert nach einem Fahrfehler Platz 6 an Zarco und hat Glück, dass er nicht stürzt.



17. Runde: Bagnaia, Mir, Alex Márquez, Miller, Martin, Zarco, Quartararo, Pol Espargaró, Alex Rins und Oliveira bilden die Top-10. Rossi liegt direkt vor Bradl auf Platz 16.



19. Runde: Miller ist an Alex Márquez dran und kann den Spanier auf der Start-Ziel-Geraden dank der überragenden Leistung seiner Ducati überholen, der Honda-Pilot kann in Kurve 1 aber kontern. Zum führenden Bagnaia fehlen dem Duo bereits 4,5 sec.



21. Runde: Alex Márquez verliert Platz 3 nach einem Fahrfehler an Miller. Weltmeister Quartararo leistet sich seinen ersten Rennsturz in diesem Jahr und rutscht in Kurve 5 an siebter Stelle liegend aus.



24. Runde: KTM-Pilot Lecuona räumt seinen Markenkollege Oliveira ab, das Rennen wird daraufhin abgebrochen und gewertet. Bagnaia siegt vor Mir und Miller, womit Ducati die Marken-WM gewinnt.

Resultate MotoGP Portimao, 7. November 2021:

1. Pecco Bagnaia, Ducati, 23 Runden in 38:17,720 min

2. Joan Mir, Suzuki, +2,478 sec

3. Jack Miller, Ducati, +6,402

4. Alex Márquez, Honda, +6,453

5. Johann Zarco, Ducati, +7,882

6. Pol Espargaró, Honda, +9,573

7. Jorge Martin, Ducati, +10,114

8. Alex Rins, Suzuki, +10,742

9. Enea Bastianini, Ducati, +13,840

10. Brad Binder, KTM, +14,487

11. Takaaki Nakagami, Honda, +20,912

12. Luca Marini, Ducati, +22,450

13. Valentino Rossi, Yamaha +22,752

14. Andrea Dovizioso, Yamaha, +26,207

15. Stefan Bradl, Honda, +26,284

16. Maverick Viñales, Aprilia, 26,828

17. Franco Morbidelli, Yamaha, +27,863

– Miguel Oliveira, KTM, 1 Runde zurück

– Iker Lecuona, KTM, 1 Runde zurück

– Fabio Quartararo, Yamaha, 3 Runden zurück

– Aleix Espargaró, Aprilia, 16 Runden zurück

– Danilo Petrucci, KTM, 1. Runde nicht beendet

Stand Fahrer-WM nach 17 von 18 Rennen:

1. Quartararo, 267 Punkte (Weltmeister). 2. Bagnaia 227. 3. Mir 195. 4. Miller 165. 5. Zarco 163. 6. Marc Márquez 142. 7. Binder 142. 8. Aleix Espargaró 113. 9. Viñales 106. 10. Pol Espargaró 100. 11. Rins 99. 12. Bastianini 94. 13. Oliveira 92. 14. Martin 91. 15. Nakagami 76. 16. Alex Márquez 67. 17. Morbidelli 42. 18. Marini 41. 19. Lecuona 38. 20. Rossi 38. 21. Petrucci 37. 22. Bradl 14. 23. Pirro 12. 24. Dovizioso 8. 25. Pedrosa 6. 26. Savadori 4. 27. Rabat 1.

Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 332 Punkte (Weltmeister). 2. Yamaha 298. 3. Suzuki 227. 4. Honda 211. 5. KTM 196. 6. Aprilia 114.

Team-WM:

1. Ducati Lenovo, 392 Punkte. 2. Monster Energy Yamaha 364. 3. Suzuki Ecstar 294. 4. Pramac Racing 258. 5. Repsol Honda 250. 6. Red Bull KTM Factory Racing 234. 7. LCR Honda 143. 8. Esponsorama Racing 135. 9. Aprilia Racing Team Gresini 128. 10. Petronas Yamaha SRT 86. 11. Tech3 KTM Factory Racing 75.